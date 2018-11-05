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ABD, nükleer anlaşmayla kaldırılan İran yaptırımlarının enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerini içeren ikinci bölümünü uygulamaya başladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 08:05 | Son Güncelleme

ABD, nükleer anlaşmayla kaldırılan İran yaptırımlarının enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerini içeren ikinci bölümünü uygulamaya başladı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD enerji İRAN petrol yaptırım

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