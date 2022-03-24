ABD Nükleer Saldırı Senaryolarını Değerlendiriyor

Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer saldırı düzenlemesi durumunda nasıl yanıt vereceğine dair senaryoları değerlendiriyor. Reuters haber ajansına bu konuda bilgi veren Amerikalı yetkililere göre, Beyaz Saray bu çalışma için özel bir ekip kurdu.

"Özel operasyon" olarak adlandırdığı bir aylık savaş esnasında Rusya, Ukrayna ordusunu yenilgiye uğratmak için nükleer silah kullanma olasılığını defalarca gündeme getirdi.

Bu hafta Kremlin, bu tür silahların yalnızca "varoluşsal bir tehdit" durumunda kullanılacağını açıkladı.

Rusya'nın, ‘Ukrayna'nın kimyasal silah kullanabileceği’ yönündeki suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Amerikalı yetkililer, Moskova’nın bunu bahane ederek kendisinin kitle imha silahı kullanabileceğini söyledi. Yetkililer bunun geçmişte örnekleri olduğunu da söyledi.

Yetkililer, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucunda meydana gelen büyük jeopolitik değişimleri incelemek amacıyla bir strateji grubu oluşturmak üzere 28 Şubat tarihinde ilgili bakanlık ve birimlere talimat yolladığını söyledi.

"Kaplan Ekibi" olarak bilinen ayrı bir grup da önümüzdeki üç ay için öngörüler üzerinde çalışıyor.

Bir Amerikalı yetkili, bu ekibin "ABD çıkarlarının nasıl ilerletileceğini ve savunulacağını belirlerken, riskleri izlemek ve azaltmak üzere" çalıştığını söyledi.

Yetkiliye göre bu ekipler, Rusya'nın kimyasal veya biyolojik silah kullanma potansiyeli, ABD güvenlik konvoylarının hedef alınması, küresel gıda tedarik zincirlerinde kesintiler, büyüyen mülteci krizine verilen yanıt dahil olmak üzere çeşitli senaryolar için acil durum planları yapıyor.

Yetkili, ekiplerin ayrıca Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığını da incelediklerini söyledi.

Yetkili, Rusya'nın kitle imha silahları kullanması durumunda ABD'nin nasıl karşılık vereceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi, ancak böyle bir durumda bir karşılık verileceğini açıkça belirtti.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby CNN'e yaptığı açıklamada, beklenmedik durumlara hazırlık yapmanın ABD'nin görevi olduğunu söyledi.

Kirby, "Ruslar’ın Ukrayna'da kitle imha silahları kullanmaya hazır olduğuna dair herhangi bir belirti görmedik. Bu olursa, hem ABD'den hem de uluslararası toplumdan büyük bir tepki gelir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ve müttefiklerini kimyasal silah kullanmakla suçlayarak kendi eylemleri için bir bahane yaratmaya çalıştığına dair endişelerin devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamalarda, NATO ve Avrupalı liderlerle acil görüşmeler için Brüksel'de bulunan Başkan Joe Biden'in Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığını konuşacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden'ın müttefiklerle kimyasal ve biyolojik silahları da görüşeceğini söyledi.

Price, "Bu tür kimyasal silahların kullanımının ciddiyeti konusunda çok net olmaya çalıştık. Bunlar, Rusya'nın yapabileceğinden endişe ettiğimiz gibi, hele de savaş alanında kesinlikle kullanılmaması gereken silahlar" dedi.

