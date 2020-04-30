ABD: "Ocak Ayında Yüz Milyonlarca Corona Aşısı Hazır Olabilir"

Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Doktor Anthony Fauci, Trump yönetiminin aşı geliştirilme çalışmalarına hız verdiğini, Ocak ayı itibarıyla yüz milyonlarca Corona virüsü aşısının hazır olabileceğini söyledi.

Fauci, “Hızla ilerlemek istiyoruz ancak güvenli ve etkili olduğundan da emin olmak istiyoruz. Her şey yolunda giderse, bu mümkün” dedi.

“Işık Hızı Operasyonu”

NBC sabah haberlerine canlı yayın konuğu olarak katılan Anthony Fauci’ye, Trump yönetiminin “Işık Hızı Operasyonu” adı verdiği programda yer alan, 2021’in Ocak ayı itibarıyla yüzlerce milyon Corona virüsü aşısı üretilebilmesi hedefi soruldu.

Fauci bunun mümkün olduğunu, hatta hedeflenenin, potansiyel aşının üretimine klinik deneyler tamamlanmadan başlanması olduğunu söyledi.

Amerika’nın en üst düzey sağlık yetkililerinden Dr. Fauci, aşı araştırmasında yer alan ilaç firmalarının, klinik deneyler sona ermeden, işe yarayacağını varsayarak üretime başlayacağını, yani bu riski alacaklarını, işe yararsa üretimi arttıracaklarını söyledi.