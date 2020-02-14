ABD Öğrenci Vizelerine Yeni Kısıtlamalar Getiriyor

Amerika İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamaya göre yeni kuralın gerekçesini anlamak için İhtiyaç Bildirgesi (statement of Need) https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=201910&RIN=1653-AA78 bölümüne bakmak gerekiyor.

Bu ay açıklanması hedeflenen yeni uygulamanın F1, F2, M1 ve M2 türü eğitim vizelerine sahip öğrencileri ve bu öğrencilerin eş ve çocuklarını etkilemesi bekleniyor.

Yeni kurallar, yabancı öğrencilerin akademik planlarındaki her değişiklik için yeniden izin almalarını öngörüyor. Öğrencilerin akademik çalışmalarının beklenenden uzun sürmesi durumunda lisans programından lisansüstü programa geçişte olduğu gibi aynı süreçten geçmeleri gerekiyor.

İlk kez Forbes dergisi tarafından bildirilen yeni uygulamanın yabancı öğrencilerin Amerika'da kaldıkları süreyi kısaltacağı da kaydediliyor.

Bu bölümde, ”Bu kural, göçmen olmayan öğrenci statüsü vizesine sahip kişilerin vize sürelerini aşmasının engellenmesi ve göçmen olmayan öğrenci vizesinin bütünlük ve güvenilirliğinin arttırılması” ifadesine yer veriliyor.

Amerika'ya en çok yabancı öğrenci gönderen ülkeler hangileri?

Amerika'ya en çok Çin ve Hindistan'dan öğrenci geliyor. Verilere göre tüm yabancı öğrencilerin yaklaşık yarısı, bu iki ülkeden geliyor. Amerika'da Çin'den gelen öğrenci sayısı 363 bin 341, Hindistan'dan gelenlerin sayısıysa 196 bin 271.

F1 ve M1 öğrenci vizelerinin arasındaki fark nedir?

Her iki vize de yabancı öğrencilere veriliyor. F1, Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi’nin (USCIS), Öğrenci ve Ziyaretçi Değişimi Enformasyon Sistemi’yle (SEVIS) arasında bulunan anlaşma çerçevesinde onay verdiği eğitim kurumlarında tam zamanlı yüksek eğitim derecesi elde etmeyi hedefleyen ya da akademik programa katılan öğrencilere veriliyor.

M1 vizesi ise lisan programları, kozmetoloji okulu, mekanik eğitimi gibi mesleki eğitim veren kurumlara devam eden öğrencilere veriliyor. M1 vizesi ve bu vize sahiplerinin eş ve çocuklarına verilen M2 vizesi sadece bir yıl geçerli olup en fazla üç yıla kadar uzatılabiliyor.