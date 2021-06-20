ABD Olağanüstü Hava Koşullarının Etkisi Altında

ABD’nin üç bölgesi, üç farklı olağanüstü hava koşulunun etkisi altına giriyor. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, ülkenin Batı, Ortabatı ve Meksika Körfezi bölgelerinin “farklı ancak sert hava koşullarına” maruz kalacağı uyarısı yayınladı.

Yapılan uyarıya göre Amerika’nın Meksika Körfezi kıyılarından Atlas Okyanusu’na uzanan güneydoğu eyaletlerinde tropik yağmurların zaman zaman su baskınlarına yol açabileceği belirtildi. Yağışlardan özellikle Louisiana, Mississippi, Alabama ve Georgia eyaletlerinin etkilenmesi bekleniyor. Bununla birlikte Meksika Körfezi’ndeki Claudette fırtınası, Florida’nın bu eyaletlere komşu kuzey bölgelerini etkisi altına almış durumda.

Zaman zaman rüzgar hızı saatte 120 kilometreye ulaşan Claudette, Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kenti kıyılarını da etkiliyor. Fırtınanın buradan kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, bu bölgelerde zaman zaman hortum tehlikesi de yaşanabileceğini bildirdi.

Daire ayrıca Ortabatı’da ve Ohio Vadisi’nde “şiddetli fırtına ve su baskını” uyarısında bulundu. Aşırı sıcaklar ve atmosferde biriken aşırı nemin bölgede tehlikeli fırtınalara ve yoğun yağışa yol açması bekleniyor.