HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD olayları geri adım attırdı: Google Android 11'i erteledi!

ABD olayları geri adım attırdı: Google Android 11'i erteledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

Google, ABD'deki Minneapolis olaylarından etkilendi. Google, Android Developers Twitter hesabı üzerinden Android 11 Beta sürümünün ertelendiğini açıkladı.

ABD olayları geri adım attırdı: Google Android 11'i erteledi!

Android 11 Google'ın bu yılki en önemli kozlarından birisi. Bu yüzden Android 11 Beta sürümünü duyurmak için hazırlıklarını tamamlayan şirkete yaşanan olaylar engel oldu. ABD'de George Floyd adlı bir siyahi vatandaşın, bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Google'a da geri adım attırdı.

ANDROİD 11 ETKİNLİĞİ ERTELENDİ

Google, Android Developers Twitter hesabı üzerinden Android 11'e dair yeni bir açıklama yaptı. Google açıklamasında ''Android 11 hakkında daha fazla bilgi vermek için sabırsızlanıyoruz ancak şu an kutlama yapmanın sırası değil.'' diyerek Android 11 Beta sürümünün tanıtılacağı etkinliği 3 Haziran'a erteledi.

Android 11 ertelendi

Google'ın bu hareketi son derece olumlu bir hareket olarak karşılandı. Android 11'in Beta sürümünün ertelenmesinin Android 11'in kararlı sürümünü etkilemesi beklenmiyor. Android 11'in kararlı sürümünün belirlenen tarihlerde Pixel serisi akıllı telefonlara geleceği öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Efsane otomobil yıllar sonra tekrar üretiliyor!Efsane otomobil yıllar sonra tekrar üretiliyor!
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LG Velvet kötü gidişata son mu verecek?

LG Velvet kötü gidişata son mu verecek?

GoPro Labs video üretiminde yeni özellikler açıyor

GoPro Labs video üretiminde yeni özellikler açıyor

Çok yakında RDR 2 Türkçe olarak oynanabilecek

Çok yakında RDR 2 Türkçe olarak oynanabilecek

İşte PS5 için çıkması beklenen oyunların listesi!

İşte PS5 için çıkması beklenen oyunların listesi!

Huawei Mate Xs: Katlanabilir ekranı ile fazlasıyla iddialı

Katlanabilir telefon Huawei Mate XS incelemesi!

Bu kez daha temkinli: İşte Samsung Galaxy Note 20'nin pil kapasitesi!

Samsung'un yeni telefonu piliyle şaşırtacak! İşte kapasitesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.