ABD olayları geri adım attırdı: Google Android 11'i erteledi!

Android 11 Google'ın bu yılki en önemli kozlarından birisi. Bu yüzden Android 11 Beta sürümünü duyurmak için hazırlıklarını tamamlayan şirkete yaşanan olaylar engel oldu. ABD'de George Floyd adlı bir siyahi vatandaşın, bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Google'a da geri adım attırdı.

ANDROİD 11 ETKİNLİĞİ ERTELENDİ

Google, Android Developers Twitter hesabı üzerinden Android 11'e dair yeni bir açıklama yaptı. Google açıklamasında ''Android 11 hakkında daha fazla bilgi vermek için sabırsızlanıyoruz ancak şu an kutlama yapmanın sırası değil.'' diyerek Android 11 Beta sürümünün tanıtılacağı etkinliği 3 Haziran'a erteledi.

Google'ın bu hareketi son derece olumlu bir hareket olarak karşılandı. Android 11'in Beta sürümünün ertelenmesinin Android 11'in kararlı sürümünü etkilemesi beklenmiyor. Android 11'in kararlı sürümünün belirlenen tarihlerde Pixel serisi akıllı telefonlara geleceği öngörülüyor.

