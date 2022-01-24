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ABD, olimpiyat sporcularını böyle uyardı: Kişisel telefonlarınızı kullanmayın!

24.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Olimpik ve Paralimpik Komitesi (USOPC), sporculara önümüzdeki ay Çin'de yapılacak Kış Olimpiyatları öncesinde, kişisel telefonlarını kullanmamaları konusunda uyardı. ABD, sporculara tek kullanımlık telefon kullanmaları söyledi. Peki bu uyarının nedeni ne?

ABD, olimpiyat sporcularını böyle uyardı: Kişisel telefonlarınızı kullanmayın!

Veri güvenliği gün geçtikçe daha da önemli bir hale geldi. Çeşit çeşit takip yazılımların ortaya çıkması, bu konuda daha büyük önlemler alınması gerektiğini gösterdi. Ülkeler ise çoktan kendi önlemlerini almaya başladı. ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na kapsamında Çin'e gidecek sporculara yaptığı telefon uyarısı da bunun bir kanıtı niteliğinde.

"KİŞİSEL TELEFONLARINIZI BIRAKIN, KULLAN-AT TELEFON KULLANIN"

The Verge'ün haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri Olimpik ve Paralimpik Komitesi (USOPC), sporculara önümüzdeki ay Çin'de yapılacak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde kişisel telefonlarını bırakmalarını ve "Brülör telefon" kullanmalarını söyledi. Brülör telefon, basitçe tek kullanımlık, kullan-at telefonlar demek.

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Komite bülteninde "Her cihaz, iletişim, işlem ve çevrimiçi aktivitelerinizi monitörize edilebilir. Cihaz veya cihazlarınız, kötü amaçlı yazılıma maruz kalabilir ve bu da gelecekteki kullanımı olumsuz yönde etkileyebilir" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

BAŞKA ÜLKELER DE UYARMIŞ

Haberde, İngiltere, Kanada ve Hollanda da sporcuları kişisel elektronik cihazlarını ülkeye getirmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan haberde, komitenin korkusunun yersiz olmadığı, 2019 yılında Çin'in, turistlerin telefonlarına gizlice casus yazılım yüklerken yakalandığı bilgisi yer aldı.

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