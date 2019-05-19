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ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2019 01:49 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, geçen ay Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'te askeri bir aracın yanlışlıkla hedef alındığı hava saldırısından ötürü Bağdat yönetiminden özür diledi.

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Polis Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, başkent Bağdat'taki Federal Polis Komutanlığını ziyaret etti. Hood, 24 Nisan'da düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı hatalı saldırıdan ötürü ABD yönetiminin özür ve taziye dileklerini Federal Polis Komutanlığına iletti.

Koalisyon güçleri bünyesindeki ABD uçakları, 24 Nisan'da Kerkük'te Federal Polis Komutanlığına ait askeri bir aracı yanlışlıkla hedef almış, saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele için ABD öncülüğünde 2014'te kurulan koalisyon bünyesinde Irak'ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Kerkük hava saldırısı

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