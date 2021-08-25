ABD: ‘‘Önceliğimiz Askerlerimizin Tahliyesi Olacak’’

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Afganistan’dan tahliyelerin, ABD askerlerinin ülkeden çekileceği 31 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini, ancak takvimin son günlerinde önceliğin ABD askerlerinin ve teçhizatının ülkeden tahliyesine verileceğini kaydetti. Günlük basın toplantısında sorular yanıtlayan Kirby şu anda Afganistan havaalanında bulunan ABD askerlerinin sayısının 5 bin 400 olduğunu kaydetti. Kirby, bunun, ihtiyacı olanlar havaalanına geldiğinde tahliye edilmeyecekleri anlamına gelmediğini de ekledi.

Afganlar’ın havaalanına güvenle ulaşması için ABD ordusunun ne gibi önlemler aldığı sorulduğunda Kirby, Taleban’la günlük iletişim içinde olduklarını belirtti. Taleban’a kimlerin güvenlik noktalarından geçişine izin vermesini istediklerini açıkça belirttiklerini söyleyen Kirby bu sürecin her adımının tamamen ABD’nin kontrolü altında olduğunun altını çizdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın brifinginde Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda, güvenlik durumunun ABD’nin çekilmesinin ardından ne olacağı ve Türkiye gibi bir NATO müttefikinin havaalanının güvenliğini sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda Kirby, ‘‘Türkler hala sahada misyona destek sağlıyor. Türkler’in bundan sonrası için niyeti hakkında yorum yapamayacağım. Ancak biz gittiğimizde havaalanı artık bizim sorumluluğumuzda olmayacak. Havaalanının nasıl işletileceğine Kabil’i kontrol eden Taleban, uluslararası toplulukla birlikte karar verecek’’ diye konuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Türkiye’nin yarı resmi haber ajansı Anadolu Ajansı, Milli Savunma Bakanlığı’nın Türk askerinin Afganistan’daki görevini tamamlayarak ülkeden ayrılacağı yönündeki açıklamasını yayınladı. ​

Son 24 saatte 19 bin tahliye

Tümgeneral William Hank Taylor ise son 24 saatte ABD ve müttefiklerine ait toplam 90 uçağın 19 bin kişiyi Afganistan’dantahliye ettiğini, bununla birlikte ülkeden tahliye edilenlerin toplam sayısının yaklaşık 88 bine ulaştığını bildirdi.Taylor her 39 dakikada bir, bir uçağın Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’ndan havalandığını söyledi.

Taylor son 24 saatte başkent Washington yakınındaki Dulles Havaalanı’na yaklaşık bin 200 yolcu taşıyan beş uçağın indiğini kaydetti.

Pentagon’da dün yapılan basın toplantısında Afganistan’dan tahliye edilenlerin ABD’nin yanı sıra aralarında İtalya, İspanya ve Körfez ülkelerinin de olduğu 14 ülkedeki ABD üslerine gönderildiği buralarda geçici olarak barınacakları belirtilmişti.

Pentagon Sözcüsü Kirby ayrıca ABD’nin tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos tarihinden bu yana ABD askerlerinden ya da Amerikan vatandaşlarından ölen olmadığını söyledi. Ancak Kirby, Kabil içinde olan biten her şeyi çok iyi gözlemleyemediklerini de ekledi.

Kabil’de helikopterli operasyon

Tümgeneral Taylor, ABD ordusunun Salı gecesi Kabil’de, 20 kişilik bir grubu havaalanına taşımak için helikopterle operasyon düzenlediğini söyledi. Grubun havaalanında güvende oldukları ve tahliye edilmeyi bekledikleri kaydedildi.

Pentagon Sözcüsü Kirby, iki Kongre üyesinin Kabil havaalanına yaptıkları habersiz ziyarete de değindi. Kirby, Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Seth Moulton ve Cumhuriyetçi Peter Meijer’in ziyaretinin ABD’nin tahliye misyonunda zaman kaybına neden olduğunu söyledi.

Kirby, çok önemli kişileri, gergin, tehlikeli ve dinamik durumdaki havaalanı ve genel olarak Kabil’i ziyaret etmeleri konusunda teşvik etmediklerini belirtti.

Pentagon’dan Corona virüsü aşısı zorunluluğu

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Kirby, aktif ordu mensuplarına Corona virüsü aşı zorunluluğu getirilmesine de değindi. Kirby, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden tam onay alan Pfizer/BioNTech’in aşısının zorunlu tutulacağını ve dini nedenler gösteren ya da doktor raporu sunanların aşıdan muaf tutulabileceğini belirtti. Kirby ayrıca aşı olmak istemeyenlerin üstleriyle görüşebileceğini, bu kişilere aşı olmamalarının çalıştıkları birime oluşturduğu tehditlerin anlatılacağını belirtti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, bir talimatname yayınlayarak tüm aktif görevdeki ordu mensuplarının derhal Corona virüsü aşısı olmaya başlamaları emrini vermişti.

Austin talimatnamede “Ülkemizi savunmak için sağlıklı ve hazır bir güce ihtiyacımız var. Sağlık uzmanları ve askeri liderlerle yapılan görüşmelerden sonra, Başkan'ın da desteğiyle, Corona virüsüne karşı zorunlu aşılamanın gerekli olduğuna karar verdim" sözlerine yer vermişti.

ABD ordusunun neredeyse yarısının gerekli aşı dozlarının tümünü olduklarını biliniyor.

