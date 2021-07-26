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  4. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmerge'ye askeri yardım! Törenle teslim edildi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmerge'ye askeri yardım! Törenle teslim edildi

26.07.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Peşmerge'ye askeri yardımda bulundu. Askeri yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmerge'ye askeri yardım! Törenle teslim edildi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.

Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle Peşmerge Bakanlığına 70 civarında yeni araç verdi.

Törende sergilenen araçlar arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görüldü.

Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

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Son Dakika: ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na füze saldırısıABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na füze saldırısı

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek için Washington'a hareket eden Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

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Kazımi, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne deaşı ne talibanı ne pkk sı su terörist bu terörist gurubu hepsini abd ve ab ülkeleri kurup donatıp yönetiyorlar.
hepsi 2 SİHA ya bakar sonrası abd ve peşmerge için hüsran olur
yaşasın ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün BAĞIMSIZ TÜRKİYE hedefi. kahrolsun emperyalizm ve emperyalizme destek verenler.

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