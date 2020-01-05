HABER
  4. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 20:10 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Irak'ta tırmanan gerilim üzerine ülkedeki eğitim faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki faaliyetlerini askıya aldı

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, Ketaib Hizbullah örgütünün koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu üsleri hedef aldığı hatırlatılarak, önceliklerinin IŞİD ile mücadele eden koalisyon personelini korumak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Şu anda tamamen koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu üsleri korumaya odaklandık. Bu da bizim ortaklarımızın eğitim faaliyetlerini yürütme ve IŞİD ile mücadelede onlara destek verme konusunda kapasitemizi sınırlandırmıştır. Bu yüzden gözden geçirmek üzere tüm faaliyetlerimizi askıya aldık." ifadelerine yer verildi.

Koalisyonun Irak halkının ve hükümetinin güçlü bir ortağı olduğu belitilen açıklamada, tüm dikkatlerini IŞİD ile mücadeleye tekrar çevirmeye hazır oldukları ifade edildi.

ABD - İRAN GERİLİMİ

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir Amerikalı sözleşmeli personel ölmüş, çok sayıda Amerikan askeri yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık Şii milisler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önündeki Şii milislerin dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!
Çukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldıÇukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ ırak İRAN Koalisyon IŞİD ışid karşıtı koalisyon

En Çok Okunan Haberler

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran ordusu ne kadar güçlü?

İran ordusu ne kadar güçlü?

Irak, ABD’yi BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet etti

Irak, ABD’yi BMGK'ya şikayet etti!

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Süleymani'yi öldüren ABD askerleri bedel ödeyecek

Nasrallah'tan ABD'ye tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: İran liderliği mesajı aldı

Pompeo: İran mesajı aldı

Son dakika! Irak parlamentosu, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Son dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Irak'tan ABD hamlesi! Dışişlerine çağırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.