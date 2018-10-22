ABD öncülüğündeki koalisyon Deyrizor'da yine bir camiyi vurdu

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyonun, Suriye'nin Deyrizor kentindeki bir camiyi daha hedef aldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, bu sabah koalisyonun Deyrizor'un Süse beldesinde DEAŞ'ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduğunu, binalardan birinin bir cami olduğunu açıkladı.

DEAŞ'ın camiyi mevzi olarak kullandığını savunan Manning, "DEAŞ kasten bir yapıyı komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığında, bu onun korunacak yapılar statüsünü kaybetmesine neden olur. Bu, DEAŞ'ın camileri suistimal ettiği, kara savaşı kurallarını ihlal ettiği ve camilerin hedef olmasına neden olduğu ikinci saldırı oldu." dedi.

Manning, saldırıda sivil kayıplara ilişkin herhangi bir sayı vermezken tüm iddiaları araştırdıklarını söyledi.

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan da saldırıda koalisyon destekli kuvvetlere camiden ateş açan DEAŞ militanlarının öldürüldüğünü bildirdi.

Albay Ryan, birkaç gün önce aynı beldede bir camiden ateş açılması üzerine koalisyonun camiye hava saldırısı düzenlediğini de kaydetti.