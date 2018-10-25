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ABD öncülüğündeki koalisyon Deyrizor'da yine cami vurdu: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Koalisyonun Suriye'nin Deyrizor ilindeki cami saldırısında 7 sivil öldü - Deyrizor'da koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil yaşamını yitirdi

DEYRİZOR/ ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'nin Deyrizor ilinde yine bir camiyi hedef aldı. Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde koalisyon uçakları Hecin ilçesindeki Zeviye Camisi'ni vurdu.

Camideki 7 sivil yaşamını yitirdi.

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları 18 Ekim'de de Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil ölmüştü.

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı Süse beldesinde koalisyonun 19 Ekim'de cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Deyrizor'da koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil yaşamını yitirmiş oldu.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, DEAŞ ve YPG/PKK'nın çatıştığı Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin öldüğünü belirtmişti.

Koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, 22 Ekim'deki açıklamasında, Süse'de DEAŞ'ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduklarını, binalardan birinin bir cami olduğunu açıklamıştı. Kayıplara ilişkin ise bilgi vermemişti.

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Anahtar Kelimeler:
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