ABD öncülüğündeki koalisyon saldırılarında şeffaflık azalıyor

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yayımladığı raporunda, saldırıların hangi tarih ve bölgede yapıldığına yönelik bilgilere yer verilmemesi, koalisyonun sivil kayıpları konusundaki şeffaflığının azaldığı yorumlarına neden oldu.

Birleşik Görev Gücü, 16-29 Aralık arasında Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin rapor yayımladı.

2014'ten bu yana, önce günlük, daha sonra ise haftalık saldırı raporu yayımlayan koalisyonun bugünkü açıklamasında, saldırı raporlarının bundan sonra ayda sadece iki kez yayımlanacağı duyuruldu.

Açıklamaya iliştirilen iki haftalık raporda, koalisyonun 16-29 Aralık arasında, 469'u Suriye'de, 9'u Irak'ta toplam 478 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını duyurmasının ardından ilk kez yayımlanan raporda, bu saldırılarla Suriye'de DEAŞ'a ait bin 1, Irak'ta ise 14 hedefin vurulduğu kaydedildi.

Raporda, eski raporların aksine, hangi bölgeye kaç saldırının hangi tarihlerde yapıldığına dair bilgilere yer verilmemesi dikkati çekti.