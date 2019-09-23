ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de 3 binden fazla sivili öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki askeri müdahalesinin 5. yılını geride bırakan ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin saldırılarında bugüne kadar 3 bin 37 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SNHR, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 5. yılına ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, koalisyon güçlerince, 23 Eylül 2014'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda 924'ü çocuk ve 656'sı kadın 3 bin 37 sivil hayatını kaybetti.

Koalisyon'un Suriye'ye askeri müdahalesi sonucu ilk yıl 249, ikinci yıl 398, üçüncü yıl bin 753, dördüncü yıl 432 ve beşinci yılda ise 205 sivil öldü.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçlerinin bombardımanı sonucu en çok sivil kayıplarının yaşandığı il Rakka oldu.

Rakka'da bin 133, Halep'te 782, Deyrizor'da 626, Haseke'de 218, İdlib'de 140, Humus'da 133, Dera'da ise 5 sivil, koalisyon saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

- 172 kez "katliam" yaptı

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların "katliam" olarak nitelendirildiği raporda, koalisyon güçlerinin 5 yılda en az 172 kez katliam yaptığı ortaya konuldu.

DEAŞ karşıtı koalisyon, 23 Eylül 2014'ten bu yana düzenlediği bazı saldırılarda sivil yerleşimlerini de hedef aldı. Bombardımanlarda aralarında okul ve pazar yerlerinin olduğu "sivil yaşam" merkezleri en az 181 kez hedef alındı.

Koalisyon güçlerinin saldırıları sonucu Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde 560 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

