ABD öncülüğündeki koalisyondan Deyrizor'a hava saldırısı: 10 sivil öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye’nin Deyrizor bölgesindeki Şaafa köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Suriye devlet televizyonu Ikhbariya’nın haberinde, “Uluslararası koalisyonun Deyrizor bölgesinin doğusundaki Şaafa köyüne hava saldırısında aralarında çocuk ve kadın en az 10 sivil öldü” dendi.
Diğer yandan Suriye devlet haber ajansı SANA, saldırıda ölen sayısının 11 olduğu, hava saldırısının devam ettiğini kaydetti. (Sputnik)
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