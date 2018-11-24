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ABD öncülüğündeki koalisyondan Deyrizor'a hava saldırısı: 10 sivil öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2018 00:09 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentine yönelik düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ABD öncülüğündeki koalisyondan Deyrizor'a hava saldırısı: 10 sivil öldü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye’nin Deyrizor bölgesindeki Şaafa köyüne düzenlediği hava saldırısında en az 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

"ÇOCUK VE KADIN EN AZ 10 SİVİL ÖLDÜ"

Suriye devlet televizyonu Ikhbariya’nın haberinde, “Uluslararası koalisyonun Deyrizor bölgesinin doğusundaki Şaafa köyüne hava saldırısında aralarında çocuk ve kadın en az 10 sivil öldü” dendi.

Diğer yandan Suriye devlet haber ajansı SANA, saldırıda ölen sayısının 11 olduğu, hava saldırısının devam ettiğini kaydetti. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
ABD IŞİD Suriye Deyrizor Şaafa

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