ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasına ilişkin "Münbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) bir toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Albay Ryan, Suriye ve Irak'ta devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin son aşamasına geldiklerini aktaran Ryan, ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ'tan almaya çalıştığı Orta Fırat Vadisi'nde bin 500 ile 2 bin DEAŞ mensubu bulunduğunu iddia etti.

-Münbiç'te ortak devriyeler için eğitim sürüyor

"ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasının uygulanmasında ne aşamada olduklarına" yönelik AA muhabirinin sorusu üzerine Albay Ryan, iki ülke güvenlik güçlerinin 46'ncı bağımsız koordineli devriyelerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Münbiç'te çok az sayıda olay yaşandığını ifade eden Ryan, Türkiye ile ABD'nin koordineli devriyelerinin bölgedeki istikrara katkı sağladığına dikkati çekti.