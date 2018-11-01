ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Türk-Amerikan askerlerinin Münbiç'te yürüttüğü ortak devriyelere ilişkin, "Birleşik ortak devriyeler, koalisyon ve Türk askeri güçlerinin Münbiç'te güvenlik ve istikrar için yerel güvenlik yapısını tamamlamaya imkan veriyor." açıklamasında bulundu.
Birleşik Görev Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, Münbiç'in istikrar ve güvenliğinin, DEAŞ'ı Suriye'nin doğusundan temizlemek ve evlerini terk edenlerin geri dönüşünü sağlamak açısından önemli olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Birleşik ortak devriyeler, koalisyon ve Türk askeri güçlerinin Münbiç'te güvenlik ve istikrar için yerel güvenlik yapısını tamamlamasına imkan veriyor." ifadesi kullanıldı.
Devriyelerin, eğitim ve hazırlık sürecinden sonra başladığı hatırlatılan açıklamada, "Ortak devriyelere, belirlenmiş ve ikili olarak üzerinde mutabakata varılmış bir kara kuvveti komutanı komuta edecek." bilgisine yer verildi.
Koalisyonun açıklamasında ayrıca, Birleşik Görev Gücü Komutan Yardımcısı İngiliz Tümgeneral Christopher Ghika'nın şu ifadelerine yer verildi:
"Profesyonel NATO kuvvetleri olan Türk ve koalisyon kuvvetlerince yürütülen son hazırlıklar önemli bir temel sağlamış oldu. Ortak çalışabilirliğimiz, DEAŞ'ı kalıcı olarak yenme hedefimiz kapsamında Münbiç'teki sivilleri korumaya devam etmek üzere birlikte çalışma kabiliyetimizi ortaya koyuyor. Biz, yol haritasına ve ortak devriyelere tam destek veriyoruz ve (devriyelerin) çok etkili olacağına inanıyorum."
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