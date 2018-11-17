WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'nin Deyrizor vilayetine bağlı Hacin ilçesinde düzenlediği hava saldırılarında sivil kayıplar olduğu iddialarını reddederek, bölgede başka aktörlerin de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan yazılı bir açıklamada, "Birçok açık kaynak bugün yanlış olarak Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonunun Suriye Hacin'deki hava saldırılarında sivil kayıplarına neden olduğunu iddia etti." ifadesi kullanıldı.

Koalisyonun Doğu Avrupa saatiyle 16 Kasım gece 11:00 ile 17 Kasım akşam 04:30 arasında Hacin bölgesinde 19 hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada "Bu saldırılar DEAŞ'a karşı Orta Fırat Vadisi'nde yürütülen kara operasyonlarına destek olarak yapıldı. Birleşik Görev Gücü bu DEAŞ hedeflerini meşru hedefler olarak teyit etti ve saldırı zamanlarında hedef bölgelerinde sivillerin bulunmadığını değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Koalisyonun saldırı sonrasında yapılan incelemelerde saldırıdan kaynaklı herhangi bir sivil kaybı tespit edilmediği öne sürülen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: