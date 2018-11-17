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ABD öncülüğündeki koalisyondan "Suriye'de sivil kayıplar" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'nin Deyrizor vilayetine bağlı Hacin ilçesinde düzenlediği hava saldırılarında sivil kayıpları olduğu iddialarını reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'nin Deyrizor vilayetine bağlı Hacin ilçesinde düzenlediği hava saldırılarında sivil kayıplar olduğu iddialarını reddederek, bölgede başka aktörlerin de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan yazılı bir açıklamada, "Birçok açık kaynak bugün yanlış olarak Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonunun Suriye Hacin'deki hava saldırılarında sivil kayıplarına neden olduğunu iddia etti." ifadesi kullanıldı.

Koalisyonun Doğu Avrupa saatiyle 16 Kasım gece 11:00 ile 17 Kasım akşam 04:30 arasında Hacin bölgesinde 19 hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada "Bu saldırılar DEAŞ'a karşı Orta Fırat Vadisi'nde yürütülen kara operasyonlarına destek olarak yapıldı. Birleşik Görev Gücü bu DEAŞ hedeflerini meşru hedefler olarak teyit etti ve saldırı zamanlarında hedef bölgelerinde sivillerin bulunmadığını değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Koalisyonun saldırı sonrasında yapılan incelemelerde saldırıdan kaynaklı herhangi bir sivil kaybı tespit edilmediği öne sürülen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Birleşik Görev Gücü, Hacin bölgesinde koalisyon veya ortaklarınca yapılmayan 10 saldırı tespit etti. Bu saldırılar ne koalisyonla koordine edildi ne de koalisyon tarafından onaylandı. Birleşik Görev Gücü tüm aktörlere Fırat'ın karşı yakasından yapılan koordinasyonsuz saldırıları durdurma çağrısında bulunuyor."

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor vilayetinde bir köye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 17 sivilin öldüğü bildirilmişti. Deyrizor'daki yerel kaynaklar, koalisyon güçlerinin Deyrizor'un doğu kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki Süse beldesine bağlı Elbubedran köyüne hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Hacin Suriye

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