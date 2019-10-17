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ABD öncülüğündeki koalisyondan YPG/PKK paylaşımına "beğeni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 05:02 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın bir hesabın paylaştığı görüntüye "beğeni" yaptı, daha sonra "beğenisini" geri aldı - Albay Caggins: - "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor"

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

Albay Caggins'in YPG/PKK'ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Koalisyon YPG/PKK

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