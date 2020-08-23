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ABD Önderliğindeki Koalisyon Güçleri Irak'taki Taci Üssünü Boşaltıyor

23.08.2020 12:50 | Son Güncelleme

Irak’ta Amerika önderliğindeki koalisyon güçleri Taci Askeri Üssü’nden çekiliyor. Koalisyon güçleri çekilmeye ilişkin bir açıklama yayımlarken görgü tanıkları da askerlerin çekilme işleminin başladığını söylüyorlar

ABD Önderliğindeki Koalisyon Güçleri Irak'taki Taci Üssünü Boşaltıyor

Irak’ta Amerika önderliğindeki koalisyon güçleri Taci Askeri Üssü’nden çekiliyor. Koalisyon güçleri çekilmeye ilişkin bir açıklama yayımlarken görgü tanıkları da askerlerin çekilme işleminin başladığını söylüyorlar.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın 20 km kuzeyinde yer alan üs son zamanlarda iran destekli grupların roketli saldırılarına da sahne olmuştu.

Koalisyon güçleri tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Koalisyon güçleri askeri personelinin bu hareketi Irak hükümetiyle koordineli olarak yürütülen uzun vadeli planın bir parçasıdır” denildi. Açıklamada askeri üste 2 bin civarında asker bulunduğu bunların büyük kısmının bu yaz aylarında üsten ayrıldıkları belirtildi.

Resmi açıklamada üste kalan askerlerin de birkaç gün içerisinde Taci üssünden ayrılacakları ve üssün tamamen Irak güvenlik güçlerine teslim edileceği ifade edildi.

Taci Üssü’nün Irak’ta koalisyon güçlerinin Irak’a bıraktığı sekizinci askeri tesis olduğu belirtiliyor.

Irak Parlamentosu da bu yıl başında yaptığı bir oylamada ülkedeki yabancı askerlerin Irak’tan ayrılması yolunda bir karar almıştı. Söz konusu oylama ABD’nin bir hava operasyonuyla Irak’ın başkenti Bağdat Havalimanı yakınında İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından yapılmıştı.

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