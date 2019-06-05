ABD Önemli Minarellerin Tedariğini Garantiye Almaya Çalışıyor 

Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD’nin teknoloji ürünlerinin üretimi için gerekli olan mineral kaynaklardan yoksun kalmaması için ‘emsali görülmemiş adımlar atacağını’ açıkladı. Ross’un değindiği kaynaklar, akıllı telefonlar ve bilgisayarlardan elektrikli araçların akülerine varana kadar birçok farklı teknoloji ürününün yapımında kullanılıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın Salı günü yayınladığı rapor, Başkan Donald Trump’ın daha önce çıkardığı bir kararnameye dayanıyor. 2017 tarihli bu kararname kapsamında Amerika’nın uranyum, titanyum ve nadir toprak elementlerinin temininde ithalata bağlılığının azaltılması planlanıyor.

Bakan Ross konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu elzem mineraller genelde gözardı ediliyor ancak modern yaşam bunlar olmadan mümkün olamaz” dedi.

Amerika’nın ekonomi ve ulusal güvenlik açısından çok önemli olarak sınıflandırdığı 35 tür mineralden 29’unun yarısından fazlası başka ülkelerden ithal ediliyor.

Bakanlık raporunda, Çin ya da Rusya’dan gelebilecek olası yaptırım riskine karşı uyarıda da bulundu. “Teminat zincirinde oluşacak bir aksamanın uzaması, ABD’de ve tedarik zincirinin diğer önemli ülkelerinde çok büyük şok yaratır” ifadelerine yer verildi.

Amerikalı yetkililer tedarikçi gruplarını daha da çeşitlendirebilmek için Japonya ve Avrupa Birliği gibi müttefikleriyle işbirliği içinde. Bunun yanısıra, raporda Amerika’daki yerli mineral sektörünün güçlendirilmesi için de çalışmalar başlatılması gerektiği vurgulanıyor ve yeni madenlerin açılması ve topografik ve jeolojik haritaların geliştirilmesi için de çağrıda bulunuluyor.

