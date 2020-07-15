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ABD, online eğitim görecek yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından vazgeçti

15.07.2020 00:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından geri adım attı.

ABD, online eğitim görecek yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçen üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından geri adım attı.

Plan önceki hafta açıklanmıştı.

Harvard Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bundan dolayı hükümete dava açmıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Allison Burroughs, tarafların uzlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD'de eğitim gören yabancı öğrencilere geçen hafta yapılan açıklamada, derslikte eğitim veren bir kursa kayıt yaptırmadıkları takdirde yeni öğrenim döneminin başlayacağı sonbaharda ABD'de kalamayacakları bildirilmişti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), kurallara uymayanların sınır dışı edilebileceğini açıklamıştı.

Her yıl çok sayıda yabancı öğrenci eğitim amacıyla ABD'ye gidiyor. Bu öğrenciler ülke açısından da önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor.

Harvard Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle yeni akademik yılda tüm kurslarının online dersler şeklinde olacağını ilan etmişti.

https://www.youtube.com/watch?v=vM7zDKY2\_zo

ICE tarafından yürütülen Öğrenci Değişimi Ziyaret Programı, ABD'deki yabancı öğrencilere 2020 ilkbahar ve yaz dönemini tamamlamalarına izin verdi.

Ancak 6 Temmuz'da ICE'den yapılan açıklamada, ABD'de kalmaya devam eden yabancı öğrencilerin, derslikte eğitim veren bir kursa kayıt yaptırmamışlar ise sınır dışı edilebilecekleri belirtilmişti.

Bu kural akademik ve meslek eğitimi gören öğrencilere verilen F-1 ve M-1 vize sahipleri için geçerli olacaktı.

ICE verilerine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl 389 bine yakın F vizesi, 9500'ü aşkın da M vizesi verildiği belirtiliyor.

ABD ticaret bakanlığı verilerine göre ise yabancı öğrencilerin ülke ekonomisine katkısı 2018'de 45 milyar doları bulmuştu.

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