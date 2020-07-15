ABD, online eğitim görecek yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından vazgeçti

Her yıl çok sayıda yabancı öğrenci eğitim amacıyla ABD'ye gidiyor. Bu öğrenciler ülke açısından da önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor.

ABD'de eğitim gören yabancı öğrencilere geçen hafta yapılan açıklamada, derslikte eğitim veren bir kursa kayıt yaptırmadıkları takdirde yeni öğrenim döneminin başlayacağı sonbaharda ABD'de kalamayacakları bildirilmişti.

Harvard Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bundan dolayı hükümete dava açmıştı.

ICE tarafından yürütülen Öğrenci Değişimi Ziyaret Programı, ABD'deki yabancı öğrencilere 2020 ilkbahar ve yaz dönemini tamamlamalarına izin verdi.

Ancak 6 Temmuz'da ICE'den yapılan açıklamada, ABD'de kalmaya devam eden yabancı öğrencilerin, derslikte eğitim veren bir kursa kayıt yaptırmamışlar ise sınır dışı edilebilecekleri belirtilmişti.

Bu kural akademik ve meslek eğitimi gören öğrencilere verilen F-1 ve M-1 vize sahipleri için geçerli olacaktı.

ICE verilerine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl 389 bine yakın F vizesi, 9500'ü aşkın da M vizesi verildiği belirtiliyor.

ABD ticaret bakanlığı verilerine göre ise yabancı öğrencilerin ülke ekonomisine katkısı 2018'de 45 milyar doları bulmuştu.

