ABD Operasyonunda En Az 30 Afgan Sivil Öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda en az 30 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber ajansı Reuters’ın konuştuğu Afgan yetkililer, Nangarhar'ın Açin ilçesine bağlı Vezir Tengi bölgesindeki saldırıda çam fıstığı toplayan işçilerin hedef olduğunu açıkladı.
40 kişinin de yaralandığı saldırının, işçilerin mesai sonrası yaktıkları ateşin etrafında dinlenirken düzenlendiği belirtildi. Çam fıstığı tarlalarının sahibi de hasatta 150 işçinin çalıştığını, bir bölümünün hala kayıp olduğunu açıkladı.
Afgan Savunma Bakanlığı ve ABD’li yetkililer de saldırıyı doğruladı ancak sivil ölümleriyle ilgili ayrıntı paylaşmadı.
NATO kuvvetleri bünyesinde ülkede görev yapan ABD birliklerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, insansız hava aracı saldırısının IŞİD teröristlerini hedef aldığını ancak sivil ölümlerle ilgili iddiaları yerel yetkililerle araştırdıklarını açıkladı.
Afganistan’da farklı bölgelerdeki üslerde 14 bin ABD askeri görev yapıyor. 2014’ten itibaren bu askerlerin büyük kısmı sıcak çatışmaya girmiyor. Ülkede Afgan güvenlik güçlerine eğitim, danışmanlık ve destek veren 20 bin ABD askeri ve NATO güvenlik gücü bulunuyor.
Öte yandan ülkenin güneyindeki Zabul vilayetinde düzenlenen bir intihar saldırısında da en az 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Taleban üstlendi.
Kalat şehrinde bir kamyonu havaya uçuran intihar saldırganı bölgedeki hastanenin büyük bölümünü yıktı.
Hasta yakınlarını görmeye gelen aileler, yaralıları battaniye ve şallara sararak çıkardı. Yaralı hastalar Kandahar vilayetindeki hastanelere sevk edildi ancak ambulansların büyük bölümü de kullanılamaz hale geldi.
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