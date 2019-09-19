ABD Operasyonunda En Az 30 Afgan Sivil Öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda en az 30 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber ajansı Reuters’ın konuştuğu Afgan yetkililer, Nangarhar'ın Açin ilçesine bağlı Vezir Tengi bölgesindeki saldırıda çam fıstığı toplayan işçilerin hedef olduğunu açıkladı.

40 kişinin de yaralandığı saldırının, işçilerin mesai sonrası yaktıkları ateşin etrafında dinlenirken düzenlendiği belirtildi. Çam fıstığı tarlalarının sahibi de hasatta 150 işçinin çalıştığını, bir bölümünün hala kayıp olduğunu açıkladı.

Afgan Savunma Bakanlığı ve ABD’li yetkililer de saldırıyı doğruladı ancak sivil ölümleriyle ilgili ayrıntı paylaşmadı.

NATO kuvvetleri bünyesinde ülkede görev yapan ABD birliklerinin sözcüsü Albay Sonny Leggett, insansız hava aracı saldırısının IŞİD teröristlerini hedef aldığını ancak sivil ölümlerle ilgili iddiaları yerel yetkililerle araştırdıklarını açıkladı.

Afganistan’da farklı bölgelerdeki üslerde 14 bin ABD askeri görev yapıyor. 2014’ten itibaren bu askerlerin büyük kısmı sıcak çatışmaya girmiyor. Ülkede Afgan güvenlik güçlerine eğitim, danışmanlık ve destek veren 20 bin ABD askeri ve NATO güvenlik gücü bulunuyor.