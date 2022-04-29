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ABD ordusu 1945'te pastasını çaldığı kadına 90. yaş gününde sürpriz yaptı

29.04.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da savaşan Amerikalı askerler, bir doğum günü pastasını çalıp yemişti. Amerikan ordusu, pastanın bugün 90. yaşına giren sahibine gecikmeli bir jestte bulundu.

ABD ordusu 1945'te pastasını çaldığı kadına 90. yaş gününde sürpriz yaptı

İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da savaşan Amerikalı askerler, bir doğum günü pastasını çalıp yemişti. Amerikan ordusu, pastanın bugün 90. yaşına giren sahibine gecikmeli bir jestte bulundu.

Çizgi filmlerde görmüşsünüzdür; mutfak penceresinin kenarına bir pasta bırakıldıysa, başına bir şey geleceği kesindir.

Bunun gerçek hayattan bir örneği, 77 yıl önce İtalya'nın Vicenza kenti yakınlarında bir köyde yaşandı.

13 yaşına giren Meri Mion'a annesinin hazırladığı doğum günü pastasının yolu, soğuması için pencere kenarına konduktan sonra, yoldan geçen Amerikan askerlerinin midesinde son bulmuştu.

İkinci Dünya Savaşı'na rastlayan günlerde San Pietro köyü yakınlarında, Alman askerlerle savaşan bir Amerikan birliği konuşlanmıştı.

Pastayı çaldıklarını kabul eden Amerikan ordusu, bu yıl 90 yaşına basan Meri Mion'un, biraz gecikmeli de olsa, gönlünü almaya karar verdi ve kendisine bir pasta hediye etti.

Doğum günü pastasını özel bir törenle Amerikalı askerlerin elinden alan Meri Mion, kendisine hiç unutmayacağı bir gün yaşattıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamadı ve pastayı sevdikleriyle beraber yiyeceklerini söyledi.

Vicenza'da düzenlenen törende pastayı teslim eden Çavuş Peter Wallis, yapılan haksızlığın nihayet düzeltilmesinin kendisini çok iyi hissettirdiğini söyledi.

İtalya'daki Amerikan garnizonunun başında bulunan Albay Matthew Gomlak yaptığı konuşmada 1945 yılında Vicenza yakınlarında Amerikan ve Alman güçleri arasında meydana gelen çatışmaları anlattı.

Ölen ya da yaralanan en az 19 Amerikan askerini anan Albay Gomlak, İtalyan köylülerin ekmek ve şarap ikram ederek karşıladığı Amerikalılara sıcak davranmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Meri Mion 1945 baharında doğum gününden önceki geceyi, çevreden silah sesleri yükselirken, yaşadıkları çiftlik evinin kilerinde saklanarak geçirmiş ve sabah olunca annesi doğum günü sürprizi olarak kendisine bir pasta yapmıştı.

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