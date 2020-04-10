HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ordusu 800 bin eski askeri göreve çağırdı

ABD ordusu 800 bin eski askeri göreve çağırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 23:07 | Son Güncelleme

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığının, 800 bin eski askeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için göreve geri çağırdığı ve şu ana kadar 25 bin eski askerin çağrıya olumlu yanıt verdiği bildirildi.

ABD ordusu 800 bin eski askeri göreve çağırdı

ABD Kara Kuvvetleri İnsan Kaynakları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Twanda Yound, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen ay Kara Kuvvetleri, 800 bin eski askere ulaştı ve onlara salgınla mücadeleye destek vermek üzere göreve dönme çağrısında bulundu. Şimdiye kadar çeşitli meslek gruplarından 25 bin asker, Kara Kuvvetlerine tekrar katılmak için gönüllü oldu." ifadelerini kullandı.

Sağlıkla ilgili mesleklerden olmayan çok sayıda eski askerin de göreve dönmek için başvuru yaptığı bilgisini paylaşan Young, önceliklerinin tıbbi meslekler olacağını ancak diğer askerleri de değerlendireceklerini belirtti.

15 BİN CİVARINDA ASKER, EYALETLERDE VALİLİKLERE DESTEK VERİYOR

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 16 bin 686’ya çıktı.

ABD ordusu, salgının yoğunluklu görüldüğü New York ve Washington eyaletlerine hastane gemileri sevk etti.

Ayrıca, ABD ordusuna bağlı Ulusal Muhafızlar'dan 15 bin civarında asker, eyaletlerde valiliklere destek veriyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan açıkladı: Yasak uzatıldıİtalya ekrana kilitlendi! Başbakan açıkladı: Yasak uzatıldı
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs abd ordusu

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi 'Hazır olun' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi 'Hazır olun' diyerek uyardı

Bakan Soylu açıkladı: Bu hafta sonu kritik eşik

Bakan Soylu açıkladı: Bu hafta sonu kritik eşik

Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Bakan Koca son durumu açıkladı! Can kaybı bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı! Can kaybı bini aştı

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Google'dan şaşırtan koronavirüs raporu

Google'dan şaşırtan koronavirüs raporu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Diğer Haberler
İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan Conte açıkladı: Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İtalya ekrana kilitlendi! Başbakan açıkladı: Yasak uzatıldı

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı

Trump yönetimi, ABD ekonomisini mayısta normale döndürmek istiyor

Trump yönetimi, ABD ekonomisini mayısta normale döndürmek istiyor

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 13 bin 197'ye yükseldi

Fransa'da can kaybı 13 bin 197'ye yükseldi

DSÖ: Türkiye’nin koronavirüs konusunda sergilediği dayanışma dünyaya örnek olmalı

DSÖ: Türkiye, dünyaya örnek olmalı

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

Dünya genelinde can kaybı 100 bini aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.