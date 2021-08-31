ABD Ordusu Afganistan'dan Çekilmeyi Tamamladı

ABD, 11 Eylül 2001'de Amerika'ya yönelik saldırıların ardından girdiği Afganistan’dan, yaklaşık yirmi yıl sonra güçlerini geri çekmeyi bugün tamamladığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Generel Frank McKenzie, duyuruyu, Taleban'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından risk altındaki Amerikalılar’ı ve Afganlar’ı tahliye etmek için gönderilen son birliklerin başkent Kabil'den ayrılmasının ardından Savunma Bakanlığı’nın basın brifinginde yaptı.

General McKenzie sürecin sona erdiğini, "Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşlarını, üçüncü ülke vatandaşlarını ve savunmasız Afganlar’ı tahliye etme misyonunun sona erdiğini duyurmak için buradayım. Son C-17 (askeri kargo uçağı), 30 Ağustos öğleden sonrasında Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’ndan kalkış yaptı’’ dedi.

McKenzie, Afganistan'ın ABD Büyükelçisi Ross Wilson'ın da son C-17 uçuşunda olduğunu söyledi. Taleban’ın Kabil’i ele geçirmesinden bir gün önce başlayan tahliyelerde 14 Ağustos'tan bu yana 122.000'den fazla insan Kabil havaalanından hava yoluyla Afganistan’dan ayrıldı.

Öte yandan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesini tamamlaması ile birlikte Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın artık hava trafik kontrol hizmetlerine sahip olmadığını açıkladı.

FAA, Kabil'e inen veya Afganistan hava sahasında faaliyet gösteren uçakların "aşırı dikkatli" olması gerektiğini bildirdi.

ABD ordusu bu ayın başlarında, Afganistan'dan on binlerce insanın tahliyesini kolaylaştırmak için Kabil'de hava trafik kontrol sorumluluklarını üstlenmişti.

