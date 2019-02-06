ABD Ordusu ‘Demir Kubbe’ Sistemi Alıyor

ABD ordusu, uzun vadeli askeri ihtiyaçları için değerlendirme yaparken sınırlı sayıda Demir Kubbe savunma sistemi almaya karar verdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Demir Kubbe’nin ABD askeri personelini görev bölgelerinde bir dizi dolaylı saldırı veya hava saldırısı tehdidine karşı koruyacak bir sistem olarak değerlendirildiği ve deneneceği kaydedildi.

Gazze’den Yahudi yerleşim birimlerine atılan roketleri engellemek amacıyla İsrail’de üretilen sistem, her hava koşuluna dayanıklı hava savunma sistemi olarak biliniyor. Sistem 4 ila 70 kilometre arasındaki kısa menzilli roketlere ve havan toplarına müdahale ediyor.

Sistem ayrıca İsrail’in gelecekte oluşturmak istediği çok katmanlı savunma sisteminin bir parçası.

İsrail, 2011’den bu yana Lübnan, Suriye ve Gazze’den atılan 1.700 kadar roketin ve havan topunun yönünü bu sistemle değiştirdi.

Demir Kubbe ayrıca uçak, insansız hava aracı, kruz füzeleri ve balistik füzeleri de hedef alabiliyor.

