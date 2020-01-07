ABD Ordusu İran’ın Olası Misillemesine Karşı Hazırlık Yapıyor

Amerikalı yetkililer, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Tahran’ın olası bir misillemesine karşı hazırlık yapıyor. İran’ın yanıt olarak Amerikalı bir askeri komutanı öldürme girişiminde bulunması da ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Washington, Ortadoğu’da küresel enerji tedariği açısından kritik öneme sahip sulardaki gemileri, İran’ın bölgede ABD çıkarlarını hedef alacak olası bir adımına karşı uyardı.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 2 Ocak’ta Bağdat Havaalanı yakınlarında ABD’nin düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmüştü. Yetkililer, İran’ın bundan sonra atacağı adımların, iki ülke arasındaki bu son krizin nasıl bir yöne ilerleyeceği konusunda belirleyici olacağını düşünüyor.

Yetkililer, Amerikan istihbaratının elindeki verilere göre İran’daki son askeri hareketliliklerin savunmayı güçlendirme mi yoksa bir saldırı hazırlığı anlamına mı geldiği hususunun henüz net olmadığını belirtse de ABD’nin bölgedeki mevzilerini güçlendirmeye devam ettiğini, bazı güçleri farklı noktalara konuşlandırdığını kaydediyor. Bir yetkili, ABD’nin gelecek bir ya da iki gün içinde bir tür “büyük” saldırı olmasını beklediğini söyledi.