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  4. ABD Ordusu İran’ın Olası Misillemesine Karşı Hazırlık Yapıyor

ABD Ordusu İran’ın Olası Misillemesine Karşı Hazırlık Yapıyor

07.01.2020 19:00 | Son Güncelleme

Amerikalı yetkililer, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Tahran’ın olası bir misillemesine karşı hazırlık yapıyor. İran’ın yanıt olarak Amerikalı bir askeri komutanı öldürme girişiminde bulunması da ihtimaller arasında değerlendiriliyor

ABD Ordusu İran’ın Olası Misillemesine Karşı Hazırlık Yapıyor

Amerikalı yetkililer, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Tahran’ın olası bir misillemesine karşı hazırlık yapıyor. İran’ın yanıt olarak Amerikalı bir askeri komutanı öldürme girişiminde bulunması da ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Washington, Ortadoğu’da küresel enerji tedariği açısından kritik öneme sahip sulardaki gemileri, İran’ın bölgede ABD çıkarlarını hedef alacak olası bir adımına karşı uyardı.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 2 Ocak’ta Bağdat Havaalanı yakınlarında ABD’nin düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmüştü. Yetkililer, İran’ın bundan sonra atacağı adımların, iki ülke arasındaki bu son krizin nasıl bir yöne ilerleyeceği konusunda belirleyici olacağını düşünüyor.

Yetkililer, Amerikan istihbaratının elindeki verilere göre İran’daki son askeri hareketliliklerin savunmayı güçlendirme mi yoksa bir saldırı hazırlığı anlamına mı geldiği hususunun henüz net olmadığını belirtse de ABD’nin bölgedeki mevzilerini güçlendirmeye devam ettiğini, bazı güçleri farklı noktalara konuşlandırdığını kaydediyor. Bir yetkili, ABD’nin gelecek bir ya da iki gün içinde bir tür “büyük” saldırı olmasını beklediğini söyledi.

ABD Denizcilik Dairesi, Süleymani’nin öldürülmesinin ardından artan tehditler karşısında Salı günü bölgedeki gemiler için uyarı yayınladı.

Amerikalı yetkililer, İran’ın Süleymani’nin öldürülmesine yanıt olarak üst düzey bir Amerikalı lideri, bir askeri komutanı hedef almaya çalışabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bir yetkili, bazı İran gemilerinin bölgede yayıldığını, niyet henüz bilinmese de bu gemilerin süratle saldırı pozisyonuna geçebileceğini söyledi.

ABD ordusu başta Irak olmak üzere kendi askerlerini korumaya yönelik tedbirlerini arttırdı. Yetkililer, en son Kuveyt’a gönderilen ilave askerlerin bir bölümünün Irak’a geçtiği bilgisini verdi. Amerikan ordusunun Iraklı askerlere verdiği tüm eğitimlerin de, öncelik askerlerin korunmasına verildiği için askıya alındığı bildirildi.

Yetkililer, Pazartesi günü itibariyle dünya genelindeki askeri tesislerde güvenliğin arttırılması yönünde bir genel bültenin ise henüz yayınlanmadığını kaydetti.

Basra Körfezi bölgesindeki ABD güçlerinin olası bir İran saldırısına karşı ne kadar korunaklı olduğu konusundaki kaygılar, ABD yönetiminin İran’ın bölgedeki ABD hedeflerine saldırı planları yaptığı yönünde istihbarat aldığını rapor ettiği Mayıs ayından bu yana artmış durumda. Pentagon, o dönemde Körfez’e ilave askerler göndermiş, Temmuz ayında da olası İran füzelerinin yakın menzili dışında kalan Suudi çölündeki bir üsse Amerikan askerlerinin gönderilmesi için Riyad hükümetiyle anlaşma yapmıştı.

Amerika’nın Orta Doğu genelindeki askeri hava operasyonlarının ana merkezi Katar’daki el-Udeyd hava üssü. Burası İran füzelerinin kolayca erişebileceği bir nokta. Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te de Amerikan güçleri konuşlanmış durumda. Bölge genelinde faaliyet gösteren 5’inci Donanma Filosu da Bahreyn’de üslü bulunuyor.

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