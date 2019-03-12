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ABD: Katil robotlardan korkmayın

12.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı, silahlı robotların ateş etmesinde nihai kararı hep insanların vereceğini açıkladı. Bakanlığın açıklaması, savaş meydanlarında kendi hedeflerini seçebilen silah platformlarıyla ilgili planların ortaya çıkmasıyla birlikte geldi.

ABD: Katil robotlardan korkmayın

Planlarda, yapay zeka alanındaki gelişmeler kullanılarak mevcut hedefleme sistemlerinin güncellenmesi öngörülüyor.

ABD, silahlı robotları yönetme kurallarının hala geçerli olduğunu ve robotların hareketlerini veto etme gücünün insanlarda olacağını belirtti.

HEDEFE KİLİTLENME

Savunma Bakanlığı'nın planlarında, kara muharebe araçlarında silah kullanan askerlere yardımcı olan mevcut İleri Hedefleme ve Ölümcül Otomatik Sistemi'nin (Atlas) güncellenmesi hedefleniyor.

ABD Ordusu, "mevcut manuel süreçten üç kat daha hızlı hedefleri bulan, tespit eden ve kilitlenen" hedefleme sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olması için ticari ortaklar alıyor.

Bazı yorumcular ise, bunun silah sistemlerinin kendi hedeflerini seçip ateş etmesinden duydukları kaygıları dile getirdi.

Daha sonra ABD Ordusu, planlarını güncelledi ve insanların hedefleme sürecinde başrölü oynayacağını vurguladı.

İNSANIN ROLÜ

Açıklamada, insan-robot etkileşimini düzenleyen, her tetikte insan parmağı olmasını öngröen yönerge 3000.09'a bağlı olunduğu vurgulandı.

ABD Ordusu ayrıca, 12 Mart'ta Atlas sisteminin nasıl güncellenebileceğinin ele alıncağı toplantıda, insan-robot etkileşimi alanında "konu başlıkları" yayımlanacağını belirtti.

Bir askeri yetkili de Defense One internet sitesine yaptığı açıklamada, ABD Ordusu'nun robotların insanları öldürecek bir konuma getirmediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ordu robot katil

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