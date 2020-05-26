ABD Ordusu: “Rusya Libya’da Savaş Uçakları Konuşlandırdı”

Amerika Savunma Bakanlığı’na bağlı Afrika Kuvvetler Komutanlığı, Rusya’nın Libya’da savaş uçağı konuşlandırdığını açıkladı. Açıklamada, Rusya tarafından desteklenen özel askeri birlikler aracılığıyla Libya’ya gönderilen savaş uçaklarıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Rus savaş uçaklarının, uluslararası arenada tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu’nu destekleyen Wagner Grubu’na bağlı özel askeri birliklere hava takviyesi sağlayacağı açıklandı. ABD Afrika Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın bölgedeki çatışmalardaki rolünü artık inkar edemeyeceği, Rusya’ya ait uçakların Libya’ya gidişinin her anının ABD tarafından izlendiği kaydedildi.

Rusya’nın Libya halkının refahını sağlamak değil, kendi stratejik hedeflerine ulaşmak için bölgede yer aldığının da vurgulandığı açıklamada, Moskova’nın askeri hamlelerinin Libya’daki çatışmaları uzatarak, iki tarafın verdiği kayıpları ve acıları arttırdığı belirtildi.

Yazılı açıklamada ayrıca Rusya’nın Libya’da istikrarı zedeleyen bu adımlarının göç krizine yol açacağı ve Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atacağı kaydedildi.