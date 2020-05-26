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ABD Ordusu: “Rusya Libya’da Savaş Uçakları Konuşlandırdı”

26.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanlığı’na bağlı Afrika Kuvvetler Komutanlığı, Rusya’nın Libya’da savaş uçağı konuşlandırdığını açıkladı. Açıklamada, Rusya tarafından desteklenen özel askeri birlikler aracılığıyla Libya’ya gönderilen savaş uçaklarıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi

ABD Ordusu: “Rusya Libya’da Savaş Uçakları Konuşlandırdı”

Amerika Savunma Bakanlığı’na bağlı Afrika Kuvvetler Komutanlığı, Rusya’nın Libya’da savaş uçağı konuşlandırdığını açıkladı. Açıklamada, Rusya tarafından desteklenen özel askeri birlikler aracılığıyla Libya’ya gönderilen savaş uçaklarıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

Rus savaş uçaklarının, uluslararası arenada tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu’nu destekleyen Wagner Grubu’na bağlı özel askeri birliklere hava takviyesi sağlayacağı açıklandı. ABD Afrika Kuvvetler Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın bölgedeki çatışmalardaki rolünü artık inkar edemeyeceği, Rusya’ya ait uçakların Libya’ya gidişinin her anının ABD tarafından izlendiği kaydedildi.

Rusya’nın Libya halkının refahını sağlamak değil, kendi stratejik hedeflerine ulaşmak için bölgede yer aldığının da vurgulandığı açıklamada, Moskova’nın askeri hamlelerinin Libya’daki çatışmaları uzatarak, iki tarafın verdiği kayıpları ve acıları arttırdığı belirtildi.

Yazılı açıklamada ayrıca Rusya’nın Libya’da istikrarı zedeleyen bu adımlarının göç krizine yol açacağı ve Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atacağı kaydedildi.

Kalın: “Rusya ve birkaç ülkenin desteği Libya’da şiddeti tırmandırıyor”

Bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’da durumun kritik ve kırılgan olmaya devam ettiğini, Körfez bölgesi ülkeleri ve Rusya gibi birkaç ülkenin Libya halkının meşru temsilcisi olmayan Hafter güçlerine verdiği desteğin şiddeti tırmandırdığını savundu.

Libya’daki son gelişmelere ilişkin France 24 televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Kalın, Fransa dahil Hafter güçlerini destekleyen tüm ülkelerin Libya’daki çatışmaların yanlış tarafında yer aldığını söyledi.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasında iyi bir ilişki olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Rusya’dan satın alınan ancak Türkiye’nin Amerika’yla anlaşmazlık yaşamasına yol açan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili sürecin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Kalın, S-400’lerin aktif hale getirilmesinde Corona virüsü salgını nedeniyle gecikme yaşandığını söyledi, Türkiye’nin “anlaşmaya bağlı olduğu” yanıtını verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Kasım’da Trablus Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle (UMH) yapılan anlaşma kapsamında eğitim, danışmanlık ve ekipman desteği veriyor. Türkiye’nin bu hamlesi Libya’daki iç savaşta dengeleri değiştiren bir adım oldu. Rusya ise UMH’ye karşı savaşan General Halife Hafter güçlerine destek veriyor.

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