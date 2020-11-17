ABD ordusu saldırılar için uygulamaları mı kullanıyor?

Vice haber sitesinin haberine göre teknoloji birimi Motherboard, kamuya açık kayıtlar, uygulama geliştiricilerle yapılan görüşmeler ve teknik analizler yoluyla ABD ordusunun, konum verilerini elde etmek için Babel Street ve X-Mode adlı iki ayrı şirket üzerinden veri akışı yaptığını ortaya çıkardı.

Haberde, terörle mücadele, kontrgerilla ve keşif faaliyetleriyle görevli ABD Özel Harekat Komutanlığı’nın (USSOCOM), denizaşırı özel kuvvet operasyonlarına yardımcı olmak için Babel Street’e ait uygulama Konum (Locate) X'e erişimi satın aldığı kaydedildi.

USSOCOM sözcüsü Tim Hawkins’in Locate X'in verilerin satın alma işlemini onayladığı belirtilen haberde, "Yazılıma erişimimiz denizaşırı özel operasyon kuvvetleri görev gereksinimlerini desteklemek için kullanılıyor." açıklamasına yer verildi.

Haberde ayrıca Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ile Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin de Locate X kullandıkları kaydedilerek, aynı şekilde ABD Vergi Dairesi'nin de (IRS) diğer aracılar üzerinden konum erişim verilerine ulaşmak için satın alımlar yaptığı iddia edildi.