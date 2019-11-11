HABER

ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 09:37 | Son Güncelleme

ABD ve Rusya'nın verdiği söze rağmen terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki varlığını koruyor - YPG/PKK’lılar, petrol kuyularında ortak devriye yaptıkları ABD askerlerine özel koruma da sağlıyor

MALİKİYE/ ÖMER KOPARAN/MOHAMAD MİSTO - ABD ordusu, Suriye’nin kuzeyi ve doğusundaki, petrol sahalarında YPG/PKK’yla devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye-Irak-Suriye sınırı üçgenindeki Malikiye ilçesi sınırlarında kalan topraklarda terör örgütü YPG/PKK tarafından işletilen çok sayıda petrol kuyusu bulunuyor.

AA, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Malikiye’de, ABD ordusu devriyeleri ve YPG/PKK’lıları bir arada görüntüledi.

Teröristlerin kuyularda petrol çıkarma işlemi devam ederken, devriye atan ABD’lilere YPG/PKK’lılar eşlik ediyor.

ABD askerlerinin güvenliğini sağladıkları da görülen teröristler, örgütün sözde özel kuvvetleri olan HAT birimine bağlı.

Petrol sahasında son haftalarda devriyeleri ve askeri varlıkları artan ABD’li askerler, zaman zaman tesislere girerek örgüt sorumlularıyla görüşmeler yapıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde Suriye halkı dışında hiç kimsenin hakkı yoktur" diye konuşmuştu.

Ayrıca, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de varılan mutabakat gereği, Amerikan ordusunun teröristleri 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkarması gerekiyordu.

ABD yönetimi, ekim ayı sonunda Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini duyurduktan sonra ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarında da askeri tahkimatlarını artırmıştı.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki 16 üs ve askeri noktasından çekilmişti. Harekat sonrasında ABD askerleri Haseke, Rakka, Aynularab'daki toplam 6 üs ve askeri noktaya geri dönmüştü.

Suriye'deki varlığını petrol sahalarına odaklayan ABD, Deyrizor'da iki üs daha inşa ediyor.

PARTNERİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladıİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladı
Ot bitmeyen yeri taşıma toprakla ormana dönüştürdüOt bitmeyen yeri taşıma toprakla ormana dönüştürdü
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralıAydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye YPG

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Dünyanın gözü orada! Devlet Başkanı'ndan flaş açıklama

Dünyanın gözü orada! Devlet Başkanı'ndan flaş açıklama

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Erdoğan onayladı! 6 yeni fakülte kuruldu!

Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Sultangazi'de maaşını isteyen işçiyi, patronları dövdü!

Maaşını isteyen işçiye feci dayak!

Son dakika! Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! Uber CEO'su sözlerinden pişman oldu

Kaşıkçı cinayetine "ciddi hata" diyen CEO pişman oldu

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele olarak kamulaştırılacak!

Acele olarak kamulaştırılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.