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ABD ordusuna transseksüellerin alımını yasaklayan kararname onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 20:11 | Son Güncelleme

ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın "ABD ordusuna transseksüellerin alınmasını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi"nin yürürlüğe girmesini onayladı - Yüksek Mahkeme, 4'e karşı 5 oyla kabul ettiği kararında kararnameye yönelik tüm durdurma hükümlerini de kaldırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın "ABD ordusuna transseksüellerin alınmasını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi"nin yürürlüğe girmesini onayladı.

Yüksek Mahkeme, 4'e karşı 5 oyla kabul ettiği kararında, söz konusu kararnameye yönelik tüm durdurma hükümlerini de kaldırdı.

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını, 1 Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı.

Twitter hesabı üzerinden trans bireylerin orduya katılamayacağını duyuran Trump, aynı yıl Ağustos ayı başında ise ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek, "başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması" uygulamasının durdurulmasını talep etmişti.

Trump, geçen yıl mart ayında da trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

Beyaz Saray bu kararın, Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis ve askeri uzmanların tavsiyeleri üzerine alındığını ve ameliyat ile ilaç tedavisi de dahil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' mağduru kişilere orduda hizmet yapma izni verilmeyeceğini açıklamıştı. Söz konusu kararın gerekçesi, "bu durumun askerlerin etkinliği için ciddi bir risk oluşturması" şeklinde açıklanmış ancak belirli koşullarda istisnaların uygulanabileceği ifade edilmişti.

Washington DC Bölge Mahkemesi, Trump'ın, ABD ordusunda trans personelin istihdam edilmesini ve tedavi masraflarının karşılanmasını yasaklayan kararını askıya aldığını duyurmuştu.

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ABD mattis ordu Pentagon Transeksüel Trump

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