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ABD ordusuna ultra gelişmiş gözlük: Video oyunlarını aratmıyor

28.04.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ordusu askerleri için yeni bir gece görüşü gözlüğü geliştirildi. Gözlüğe ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Kullanıcılar gözlük için video oyunlarını aratmıyor yorumunu yaptı.

ABD ordusuna ultra gelişmiş gözlük: Video oyunlarını aratmıyor

Amerika Birleşik Devletleri, silah harcaması en fazla olan ülke. ABD ordusu uzun yıllardır yeni nesil teknolojilere milyarlarca dolar harcıyor.

Son olarak ABD askerleri için geliştirilen yeni nesil ultra gelişmiş gece gözlüğü duyuruldu.

Gözlük standart gece görüşü cihazlarına göre bir dizi yeni özellikler barındırıyor. Paylaşılan görüntülerde gözlüğün karanlıkta görmenin yanısıra harita ve telsiz gibi özellikleri de bulunuyor.

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Gözlüğün ardında ABD ordusu için tank geliştiren L3Harris Technologies'in imzası bulunuyor. Cihazda görüntüleri anlık çevirme özelliği de bulunuyor.

Gözlüğe ENVG-B adı verilirken cihazın ABD ordusu tarafından kullanılan en gelişmiş gece gözlüğü olduğu belirtildi.

Cihaz Halo 3 oyunundaki gece görüşüne benzetildi.

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Anahtar Kelimeler:
Asker
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