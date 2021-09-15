ABD Ordusunda Aşı Olmayanlar Görevden Alınabilecek

ABD Ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, Corona virüsüne karşı aşılanmayı reddeden Amerikan ordusu subaylarının görevlerinden uzaklaştırılabileceğini ve hatta görevden alınabileceğini söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer/BioNTech’in Corona virüsü aşısına tam onay vermesinin ardından Savunma Bakanı Lloyd Austin, görev başındaki tüm ordu mensuplarına aşı olmasını zorunluluğu getirmişti.

Ordu, talimatın Ağustos ayı sonundan itibaren yerine getirilmeye başlandığını, ancak subayların geçerli tıbbi ve dini gerekçelerle bu zorunluluktan muaf tutulabileceklerini belirtti.

Ordudan yapılan açıklamada, aşı olmayı reddeden ve muafiyet talebinde bulunmayan komutan, başçavuş ve Komuta Seçim Listesi pozisyonlarındaki subayların görevden uzaklaştırılabilecekleri ya da alınabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada aşı olmayı reddeden subaylara ilk olarak komuta zincirindeki üstleri ve ordu hekimleri tarafından danışmanlık verileceği, ancak talimata uymamayı sürdürmeleri durumunda idari ya da disiplin cezası alabilecekleri, buna yetkilerinin hafifletilmesi veya görevden alınmalarının dahil olduğu kaydedildi.

Ordu Başhekimi Raymond Scott Dingle, Corona virüsünün Delta varyantının büyük kaygıya neden olduğunu belirterek aşılamanın subaylar, aileleri ve yakın çevreleri için ölüm-kalım meselesi olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta 353 binden fazla personelinde Corona virüsü görüldüğünü ve 450’den fazla ölüm vakasının kayda geçtiğini bildirmişti.

ABD ordusu, aktif görev birimlerinin 15 Aralık tarihine, yedek subayların ve Ulusal Muhafızlar’ın ise gelecek yıl 30 Haziran tarihine kadar tamamen aşılanmasını planlıyor.

