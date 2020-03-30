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ABD ordusunda koronavirüs alarmı! Soğuk savaş döneminden kalma sığınağa çekildiler

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 20:42 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun nükleer, füze savunma ve özel kuvvetler gibi kritik birimleri ile ordunun üst düzey komutanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı özel bir korumaya aldığı bildirildi.

ABD ordusunda koronavirüs alarmı! Soğuk savaş döneminden kalma sığınağa çekildiler

ABD genelinde ve Amerikan ordusunda Kovid-19 salgını hızla yayılırken, Pentagon salgına karşı özel bir uygulamaya gitti.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri, "Anavatanın savunması dahil bazı kritik misyonlarda görevli personeli izole ediyoruz. Pandemiye rağmen ülkenin savunmasına yönelik kabiliyetimizi devam ettirmek için komuta ve kontrol izleme takımlarımızı vardiyalara ayırdık." ifadelerini kullandı.

CHEYENNE DAĞI ETEĞİNDEKİ ASKERİ ÜSSÜN SIĞINAKLARINDA ÇALIŞACAKLAR

Yetkililer, bazı nükleer silah komuta ve kontrol izleme takımlarının, Soğuk Savaş döneminden kalma Cheyenne Dağı eteğindeki Hava Kuvvetleri Üssündeki sığınaklarda çalışacağını kaydetti.

ABD özel kuvvetlerine yönelik de bir dizi önlem alındığına dikkat çeken yetkililer bu konuda detay vermekten kaçındı.

Sorumluluk alanı Amerika kıtası olan Kuzey Saha Komutanlığı (NORTHCOM), Kovid-19 salgınında ordu içinde ülkedeki lojistik destek faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlıyor.

ABD ordusunda, 569'u asker, 220'si sivil personel, 150'si asker aile bireyleri, 64'ü sözleşmeli personel olmak üzere 1043 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

HARBE HAZIRLIK KAPASİTESİNİN ETKİLENMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

ABD'de salgının, ordudaki harbe hazırlık kapasitesini etkilemesinden endişe ediliyor.

Savunma Bakanı Mark Esper, geçen hafta, salgının bu hızla devam etmesi halinde ordunun harbe hazırlık kapasitesinde zayıflama olabileceğini ifade etmişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de salgının harbe hazırlık kapasitesi üzerinde orta ölçekli bir etki yapmasından kaygı duyduğunu söylemişti. (AA)

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