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ABD ordusunda trans birey yasağı kalktı

25.01.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, selefi Trump'ın trans bireylerin orduya alınmasına getirdiği yasağı iptal etti.

İlgili kararnameyi imzalayan Biden, "Amerika şimdi daha güvende" dedi.ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın tartışmalara yol açan bir kararını daha iptal ederek Amerikan ordusunda transseksüellerin görev yapabilmesine olanak sağlayan bir kararname imzaladı.

Yanında Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Oval Ofis'te kameraların karşısında kararnameyi imzalayan Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da orduda görev yapan trans bireylere yönelik ayrımcı yasağı yürürlükten kaldırdığını belirterek "Çok basit: Görev yapmak için gerekli şartları taşıyan herkes bunu açık bir şekilde ve gururla yapabildiğinde Amerika daha güvendedir" dedi.

Demokrat Başkan Barack Obama döneminde 2016'da transseksüel bireylerin orduda kimliklerini gizlemeden görev yapmasının ve cinsiyet değiştirebilmesinin önü açılmış, ancak Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, 2017'de transseksüellerin orduya alınması uygulamasını sona erdirmişti.

Trans bireylerin orduya alınmasına yönelik yasağı kaldırmak, Biden'ın seçim vaatleri arasındaydı. Savunma Bakanı Austin de görevinin onaylanması için Senato'da yapılan oturumda yasağın kaldırılmasını desteklediğini söylemişti.

Amerikan ordusunda 1,3 milyon aktif personel bulunuyor. Ordudaki trans bireylerin sayısına dair resmi veri bulunmasa da orduda aktif görev yapan yaklaşık 9 bin trans birey bulunduğu tahmin ediliyor.

rtr,AFP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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