HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ordusundan "endişe verici" rapor! 5 yılda yüzde 41,4 arttı

ABD ordusundan "endişe verici" rapor! 5 yılda yüzde 41,4 arttı

01.10.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ordusundaki intiharlarla ilgili yayımladığı yıllık raporda, 2020'de 580 askerin intihar ettiği, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 arttığı açıklandı. ABD Savunma Bakanı Austin rapora ilişkin "Bulgular endişe verici. Askerlerimiz ve asker aileleri arasındaki intihar oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor." ifadelerini kullandı.

ABD ordusundan "endişe verici" rapor! 5 yılda yüzde 41,4 arttı

Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 9,1, 2018 ile 2020 arasında ise yüzde 15,3 arttığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan Pentagon'un "Afganistan'da asker bırakılmasını tavsiye ettik" açıklamasına yalanlamaBeyaz Saray'dan Pentagon'un "Afganistan'da asker bırakılmasını tavsiye ettik" açıklamasına yalanlama

Rezerv kuvvet arasındaki intihar oranının 2020'de önceki yıla göre yüzde 19,2 oranında arttığı ifade edilen raporda, ulusal muhafızlar arasındaki intihar oranının ise yüzde 31,7 yükseldiği kaydedildi.

5 YILDA YÜZDE 41,4 ARTTI

Geçen yıl, muvazzaf, rezerv ve ulusal muhafızlar arasında 580 askerin intihar ettiği ifade edilen raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 oranında artarak 100 bin kişide 28'e çıktığına dikkat çekildi.

"BULGULAR ENDİŞE VERİCİ"

Rapora ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bulgular endişe verici. Askerlerimiz ve asker aileleri arasındaki intihar oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor." ifadelerine yer verdi. (AA)

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Ülkü Ocakları tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Ülkü Ocakları tepkisi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyorKorkutan görüntü: Her yerden kafatası ve kemikler çıkıyor
PARTNERCem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!Cem Yılmaz: Anlaştığımız saatte buluştuk!
Bir ilk! Koronavirüs aşısı olacaklarBir ilk! Koronavirüs aşısı olacaklar
Anahtar Kelimeler:
İntihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

Sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Google Translate' ile başlayan aşk hayatının şokunu yaşattı!

'Google Translate' ile başlayan aşk hayatının şokunu yaşattı!

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

Cezaevindeki imajı sosyal medyanın gündemine oturdu

Cezaevindeki imajı sosyal medyanın gündemine oturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.