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ABD ordusunun 1 numarası değişti

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2019 20:20 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, düzenlenen törenle görevini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'e bıraktı.

ABD ordusunun 1 numarası değişti

Virginia eyaletindeki Müşterek Myer-Henderson Askeri Üssü'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı Mark Esper'in katılımıyla devir teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Trump, ABD ordusunu dünya tarihinin en güçlü ordusu haline getirdiklerini belirterek, Orgeneral Dunford'ın fikirlerinin de bu başarıda etkili olduğunu söyledi.

Trump, Dunford'ın 2015'te başkan adaylığı konusunda fikir danıştığı ilk kişilerden birisi olduğunu ifade etti.

MILLEY, 2015'TEN BERİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI

Trump, geçen yıl aralıkta Milley'i aday gösterdiğini Twitter'dan duyurmuştu.

ABD'nin 20'nci Genelkurmay Başkanı olan Milley, Amerikan ordusunda karizmatik kişiliğinin yanı sıra kadınların da çatışma bölgelerinde görev yapmasına verdiği destekle biliniyor.

Milley, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban tarafından yakalanan ve ABD ile mahkum değişimi karşılığında serbest bırakılan Çavuş Bowe Bergdahl'ın davasını incelemekle görevlendirilmişti.

TEMMUZDA 1 HAYIR OYU 89 EVET OYU ALMIŞTI

ABD Senatosu, temmuzdaki oylamada bir "Hayır" oyuna karşılık 89 "Evet" oyuyla Orgeneral Milley'nin yeni genelkurmay başkanı olmasına onay vermişti.

Milley, 2015'ten bu yana kara kuvvetleri komutanı olarak görev yapıyordu.

Genelkurmay Başkanı Dunford, 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmış ve görev süresi Trump döneminde 2 yıl daha uzatılmıştı. (AA)

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ABD Genelkurmay Başkanı

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