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ABD ordusunun komuta kademesine atamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 03:53 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark A. Milley'in ABD Genelkurmay Başkanlığına, ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten'in Genelkurmay Başkan Yardımcılığına aday gösterildiğini açıkladı - Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) Programı Direktör Yardımcılığını yürüten Tümgeneral Eric T. Fick ise Korgeneral rütbesine terfi ettirilerek Programın Direktörlüğüne aday gösterildi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark A. Milley'in ABD Genelkurmay Başkanlığına aday gösterildiğini bildirdi.

Shanahan, yaptığı yazılı açıklamayla, ABD Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkan Yardımcılığı ve Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) Programı Direktörlüğünün yanı sıra, ABD ordusunun önemli komuta kademelerine aday gösterilen generallerin listesini açıkladı.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley'in Genelkurmay Başkanlığına, ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten'in ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına aday gösterildiği ifade edildi.

ABD'nin mevcut Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva Ekim ayında emekliye ayrılıyor.

-F-35 programına yeni komutan

Açıklamada dikkat çeken adaylıklardan biri de Müşterek Taaruz Uçağı Programı olarak da bilinen beşinci nesil F-35 uçağı programındaki adaylık oldu.

Şu anda Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) Programı Direktör Yardımcılığını yürüten Tümgeneral Eric T. Fick, Korgeneral rütbesine terfi ettirilerek Programın Direktörlüğüne aday gösterildi.

Söz konusu komutanların görevle başlamaları için Senato'dan onay almaları gerekiyor.

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ABD Genelkurmay Başkanlığı ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı John Hyten Orgeneral Mark Milley

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