ABD ordusunun Müslümanların kullandığı mobil uygulamaların konum verilerini satın aldığı öne sürüldü

Amerikan haber sitesi Vice'a bağlı Motherboard, ABD ordusunun Müslümanlar arasında yaygın olarak kullanılan bazı cep telefonlarından toplanan konum verilerini satın aldığını iddia etti.

Amerikan ordusunun simsarlar ve güvenlik şirketlerine de satılan bu lokasyon verilerini özel birliklerin deniz aşırı operasyonlarında kullandığı belirtiliyor.

Verilerinin satıldığı iddia edilen uygulamalar arasında yaklaşık 100 milyon kezindirilen ve namaz saatleriyle kıblenin yönünü bildiren Muslim Pro'nun yanı sıra, Müslümanların kullandığı bir çöpçatan sitesiyle bir fırtına ve su terazisi uygulaması da var.

ABD ordusu**na 'iki kaynaktan veri akışı'**

Motherboard'un kamuya açık kayıtlar, uygulama geliştiricileriyle yapılan mülakatlar ve teknik analizlere dayandırdığı araştırmasına göre ABD ordusu lokasyon verilerini elde etmek için iki paralel veri akışını kullanıyor ya da kullandı.

Bunlardan biri Locate X adlı bir "ürünü" olan Babel Street adlı şirket. Motherboard'a göre Amerikan ordusunun "terörle mücadele", "karşı istihbarat" ve "özel keşif operasyonlarından" sorumlu birimi ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı (USSOCOM) deniz aşırı operasyonlarına destek için Locate X'e erişim hakkı satın aldı.