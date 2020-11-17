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ABD ordusunun Müslümanların kullandığı mobil uygulamaların konum verilerini satın aldığı öne sürüldü

17.11.2020 15:00 | Son Güncelleme:
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ABD ordusunun Müslümanların kullandığı mobil uygulamaların konum verilerini satın aldığı öne sürüldü

Amerikan haber sitesi Vice'a bağlı Motherboard, ABD ordusunun Müslümanlar arasında yaygın olarak kullanılan bazı cep telefonlarından toplanan konum verilerini satın aldığını iddia etti.

Amerikan haber sitesi Vice'a bağlı Motherboard, ABD ordusunun Müslümanlar arasında yaygın olarak kullanılan bazı cep telefonlarından toplanan konum verilerini satın aldığını iddia etti.

Amerikan ordusunun simsarlar ve güvenlik şirketlerine de satılan bu lokasyon verilerini özel birliklerin deniz aşırı operasyonlarında kullandığı belirtiliyor.

Verilerinin satıldığı iddia edilen uygulamalar arasında yaklaşık 100 milyon kezindirilen ve namaz saatleriyle kıblenin yönünü bildiren Muslim Pro'nun yanı sıra, Müslümanların kullandığı bir çöpçatan sitesiyle bir fırtına ve su terazisi uygulaması da var.

ABD ordusu**na 'iki kaynaktan veri akışı'**

Motherboard'un kamuya açık kayıtlar, uygulama geliştiricileriyle yapılan mülakatlar ve teknik analizlere dayandırdığı araştırmasına göre ABD ordusu lokasyon verilerini elde etmek için iki paralel veri akışını kullanıyor ya da kullandı.

Bunlardan biri Locate X adlı bir "ürünü" olan Babel Street adlı şirket. Motherboard'a göre Amerikan ordusunun "terörle mücadele", "karşı istihbarat" ve "özel keşif operasyonlarından" sorumlu birimi ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı (USSOCOM) deniz aşırı operasyonlarına destek için Locate X'e erişim hakkı satın aldı.

Diğer veri akışı ise doğrudan uygulamalardan konum bilgilerini elde eden ve bunları güvenlik şirketleri ve orduya satan X-Mode adlı bir şirketten geliyor. Motherboard, "Bu gelişme, dikkatleri şeffaf olmayan konum verileri endüstrisine ve geçmişte drone saldırılarında başka verileri kullanan ABD ordusunun hassas bilgilere erişim hakkı satın aldığı gerçeğine çekiyor" dedi.

X-Mode'un kullanıcıların mevcut konum bilgilerini elde ettiği "Muslim Pro"nun Google'ın uygulama mağazası Play Store'den 50 milyon kez indirildiği IOS dahil diğer işletim sistemleriyle toplam indirme sayısının 98 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Müslüman çöpçatan uygulaması Mingle da X-Mode'un veri aldığı uygulamalardan. Mingle'ın 100 bin kez indirildiği ifade ediliyor.

Motherboard'ın konuştuğu bazı uygulama geliştiricileri, konum verilerinin kimlerin eline geçiyor olabileceğini bilmediklerini söyledi.

Eski bir Babel Street çalışanı da Motherboard'a kullanıcıların harita üzerinde şekil çizebileceklerini, Babel Street'in o lokasyonda verileri bulunan tüm cihazları görebileceğini, takip edilen herhangi bir cihazın daha önce bulunduğu yerleri tespit edebileceğini anlattı.

Locate X'in verileri anonim. Ancak bu kişi, "Açık konuşmak gerekirse BabelStreet çalışanları biraz oynayarak bu kişileri kesinlikle anonim olmaktan çıkarabilir" dedi.

'ABD ordusu ilave yazılım lisanslarına 96 bin dolar ödedi'

Kamuya açık kayıtlar, USSOCOM'un Nisan'da Locate X'den ve Babel X'ten aldığı "ilave yazılım lisansı" için 96.000 dolar ödediğini gösteriyor.

ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın sözcüsü Tim Hawkins, Locate X'den yapılan alımı doğruladı ve "Yazılıma erişimimiz, denizaşırı operasyonlarımız için gerekli olan görevlere destek için kullanılmaktadır" dedi.

Sözcü, "Amerikan vatandaşlarının mahremiyet, yurttaşlık ve anayasal haklarını koruyan yerleşik prosedürleri ihlal etmediklerini" savundu.

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