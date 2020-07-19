ABD: Oregon eyaleti, gösterilerdeki 'yasadışı gözaltılar' nedeniyle federal yönetime dava açtı

ABD'nin Oregon eyaleti Başsavcısı, göstericilerin yasadışı bir şekilde gözaltına alındığı gerekçesiyle, federal hükümete karşı dava açtı. Oregon eyaletinin Portland kentine, George Floyd'un öldürülmesinden bu yana, polis şiddetine karşı geceleri protesto eylemleri düzenleniyor. Bu hafta, üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan sivil araçlarla görülen federal görevliler, eylemcileri sokaktan toplamaya ve meşru bir gerekçeleri olmadan gözaltına almaya başladı. Federal hükümet, kentte düzeni sağlamaya çalıştıklarını söylüyor. Başkan Donald Trump'ın gönderdiği federal görevliler, eylemcilere karşı göz yaşartıcı gaz ve ölümcül olmayan mühimmat kullandı. Cumartesi gecesi geç saatlerde, eylemciler federal mahkemenin etrafına çekilen dikenli telleri, konulmasından saatler sonra söktü. ABD Adalet Bakanlığı'nın Oregon Bürosu, tellerin eylemciler ve kolluk güçleri arasındaki gerilimin azaltılması için konulduğu belirtildi ve rahat bırakılması istendi. Dava dilekçesinde ne var? Oregon Başsavcısı Ellen Rosenblum, dava dilekçesinde federal görevlilerin kentte başka gözaltı yapmaması için mahkeme emri çıkartılmasını istedi.

Dilekçede "Bu taktikler durmalı. İnsanların ifade özgürlüğü haklarını kullanmalarını imkansız hala getirmesi dışında, sokaklarımızdaki durumu daha da istikrarsızlaştırıyor" denildi. Başsavcı ayrıca, "Federal yönetim, eyalet sakinlerinin polis şiddetini protesto etmeyi ve Siyahların Yaşamı Önemlidir hareketine destek vermelerini engellemek adına korku taktiklerini kullanmak için Portland'ı seçti. Her Amerikalı bunu gördüklerinde reddetmelidir. Burada, Portland'da olabiliyorsa, her yerde olabilir" dedi. Dilekçede, federal görevliler halkın ifade ve tolanma özğürlüğü haklarını ihlal ettikleri ve arama emri olmadan gözaltı yaparak, hukuk kuralları uyarınca işlem görme haklarını hiçe saydıkları vurgulandı. Orgeon Valisi Kate Brown da hafta başında federal görevlileri "güçlerini açıkça kötüye kullanmakla" suçlamıştı. Ne olmuştu? Oregon Kamu Yayın Kuruluşu'nun (OPB) haberinde, askeri kıyafetler giyen ve sivil araçlarla dolaşan federal görevlilerin, herhangi bir açıklama yapmadan eylemcileri araçlarına sokup, götürdükleri yönündeki görgü tanıklıkları aktarıldı.