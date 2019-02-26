ABD Orta Amerikalı göçmenleri Meksika'ya geri gönderiyor

MEKSİKO (AA) - Meksika, ABD'den gönderilen, aralarında çocukların da bulunduğu Orta Amerikalı 112 göçmeni ülkeye aldığını açıkladı.

Ulusal Göç Enstitüsü Başkanı Tonatiuh Guillen, Orta Amerika'dan yola çıkarak Meksika üzerinden ABD'ye geçen 25'i çocuk 112 göçmenin geri gönderildiğini söyledi.

Guillen, 21 Şubat'tan bu yana Honduras, El Salvador ve Guatemala'dan 17 aileden oluşan 112 kişinin ABD'den Meksika'ya döndüğünü kaydetti.

Göçmenlerin, Meksika'ya Tijuana kentindeki El Chaparral Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı belirtildi.

Guillen, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, 18 yaşından küçük göçmenlerin ABD'ye iltica başvurusu için ülke sınırlarında geçici ikametlerine müsaade etmeyeceklerini belirtmişti.

Çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar ülke sınırlarında kalmasını öngören uygulamanın yalnızca El Chaparral Sınır Kapısı'yla sınırlandırılacağının altını çizen Gullien, diğer sınır kapılarından yapılan başvurularda göçmenlerin ABD tarafına gönderileceğini ifade etmişti.

Guillen, Meksika'nın 1 Aralık'tan bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetmişti.

ABD ile Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmeleri öngörülüyor.

