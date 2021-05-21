ABD Orta Asya’da Yeni Güvenlik Ortaklıkları Arayışında

Afganistan’daki son askerlerini de çekmeye başlayan ABD, Orta Asya’yı terörle mücadele operasyonlarının potansiyel merkezi olarak 2000’lerin başından bu yana, hiç olmadığı kadar yakından değerlendiriyor.

Ancak bölge ülkelerinin şüpheyle yaklaştıkları Washington’u güvenilmez bir ortak olarak görmesi, ABD’nin planlama yapmasını zorlaştırıyor. Bölgede önemli nüfuz sahibi Rusya ve Çin’in, arka bahçeleri olarak gördükleri Orta Asya’da ABD’nin askeri varlığının artmasını hoş karşılamaları da beklenmiyor.

Savunma Bakanlığı’nın Hint-Pasifik ilişkilerinden sorumlu bakan yardımcısı David Helvey, 12 Mayıs’ta Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’na yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin konuşlandırılması ya da gözlem faaliyetlerinin sürdürülmesi için Afganistan’ın komşularıyla henüz anlaşma yapılmadığını bildirdi.

"Bölgedeki mevzilerden terörizmin izini sürme imkanına sahip olmaya devam edeceğiz’’ diyen Helvey, ‘‘Bu ayak izinin ne olacağı ise denklemin önemli bir parçası” diye konuştu.