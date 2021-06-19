HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltıyor

ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltıyor

19.06.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Orta Doğu'da konuşlu yüzlerce askerle savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin geri çekileceği yönündeki haberleri teyit etti.

ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltıyor

Pentagon sözcülüğünden AA’ya yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı'nın, ABD Merkez Komutanlığına bu yaz, Orta Doğu'daki bazı ülkelerden başta hava savunma varlıkları olmak üzere belirli güç ve ekipman çekmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Bu varlıkların bir kısmının bakım ve onarım için ABD’ye döneceği, bazılarının da diğer bölgelere yeniden konuşlandırılacağı belirtilen açıklamada, operasyonel güvenlik için çekilme hakkında ayrıntı verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın bölgedeki ev sahibi ülkelerle yakın iş birliği içinde alındığı bildirilerek, bu değişikliklerin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını olumsuz etkilemeyeceği ve bölgedeki tehditlere karşılık verebilecek uygun bir kuvvet duruşunun devam edeceği belirtildi.

ABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla bir fabrikaya baskın düzenlediABD askerleri Bulgaristan'da yanlışlıkla bir fabrikaya baskın düzenledi

BIDEN YÖNETİMİ DUYURMUŞTU

Wall Street Journal gazetesi dün ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan sonra Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da da askeri varlığını önemli ölçüde azaltmaya başladığını duyurmuştu.

Haberde, yüzlerce askerin de bölgeden çekileceği ifade edilirken şu ana kadar çekilen ekipmanın büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geldiği belirtilmişti.

ABD, bölgede artan İran tehdidi gerekçesiyle Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Fransa’dan ABD’ye ikinci Özgürlük HeykeliFransa’dan ABD’ye ikinci Özgürlük Heykeli

En Çok Okunan Haberler

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

İstanbul'da deprem! AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Dadı dizisinin küçük Duygu'su Gökçe Bilgebay şimdi ne yapıyor?

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Evinde ölü bulunmuştu! Servetinin hepsini eğitime bağışlamış

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Uğur Şahin'den dünyayı korkutan dördüncü dalga uyarısı

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.