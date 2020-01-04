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  4. ABD Orta Doğu’ya üç bin asker gönderiyor

ABD Orta Doğu’ya üç bin asker gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 03:48 | Son Güncelleme

ABD bölgede görev yapmakta olan 650 askeri personele ek olarak 3000 Asker daha göndermeye hazırlanıyor.ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Askeri yetkililer tarafından teyit edilen bilgilere göre Kuzey Carolina da bulunan 82’inci Hava İndirme Birliğine bağlı askerler İran ile bağlantılı ve bir çoğu Kataeb Hezbollah’a bağlı binlerce kişinin Bağdat’da bulunan ABD Büyükelçiliğine saldırmasının ardından acil müdahale kuvveti olarak bölgeye sevk edilecek.Bölgeye gönderilen askerlerin yaklaşık 60 gün boyunca bölgede görev yapacağı ve Irak ile Kuveyt’de bulunan askerlere katılacağı açıklandı.Pentagon’dan yapılan açıklamada “Daha önce duyurulduğu üzere 82’inci Hava İndirme Birliğine bağlı Acil Müdahale Kuvveti alarm durumuna geçirilmişti ve şimdi bölgeye gönderiliyor” denildi.Askerlerin bölgede konuşlanacağı belirtilen açıklamada “ABD personeline ve yerleşkelerine karşı yükselen tehdit seviyesine göre uygun bir önlem” dendi.

ABD bölgede görev yapmakta olan 650 askeri personele ek olarak 3000 Asker daha göndermeye hazırlanıyor.
ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Askeri yetkililer tarafından teyit edilen bilgilere göre Kuzey Carolina da bulunan 82’inci Hava İndirme Birliğine bağlı askerler İran ile bağlantılı ve bir çoğu Kataeb Hezbollah’a bağlı binlerce kişinin Bağdat’da bulunan ABD Büyükelçiliğine saldırmasının ardından acil müdahale kuvveti olarak bölgeye sevk edilecek.
Bölgeye gönderilen askerlerin yaklaşık 60 gün boyunca bölgede görev yapacağı ve Irak ile Kuveyt’de bulunan askerlere katılacağı açıklandı.
Pentagon’dan yapılan açıklamada “Daha önce duyurulduğu üzere 82’inci Hava İndirme Birliğine bağlı Acil Müdahale Kuvveti alarm durumuna geçirilmişti ve şimdi bölgeye gönderiliyor” denildi.
Askerlerin bölgede konuşlanacağı belirtilen açıklamada “ABD personeline ve yerleşkelerine karşı yükselen tehdit seviyesine göre uygun bir önlem” dendi.

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