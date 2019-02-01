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ABD Orta-Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı Askıya Aldı

01.02.2019 17:15 | Son Güncelleme

Washington bu kararı Rusya’nın antlaşma koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığını açıkladı, ihlallerin devamı halinde tamamen çekileceği uyarısında bulundu

ABD Orta-Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı Askıya Aldı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Rusya ile 1987’de imzalanan Orta-Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) kapsamındaki yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Washington yönetimi bu kararı, Rusya’nın yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle aldı. Pompeo, Kremlin’in ihlalleri sürdürmesi halinde ABD’nin altı ay içinde antlaşmadan tamamen çekileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı’nda basın açıklaması yapan Pompeo, Amerika’nın Rusya ile nükleer silahların denetimi konusunda müzakerelere hazır olduğunu, Rusya’nın duruşunu değiştirmesi konusunda umutlu olduğunu da ifade etti.

Rusya her iki tarafın Avrupa’da kısa ve orta menzilli kara füzeleri konuşlandırmasını yasaklayan ve eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde imzalanan antlaşmayı ihlal ettiğini yalanlıyor.

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