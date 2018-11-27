‘ABD Ortadoğu Barış Planını Yeni Yılda Açıklayacak’

ABD, uzun süredir beklenen Ortadoğu Barış Planı’nı gelecek yılın başında açıklamaya hazırlanıyor. Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, İsrail ve Filistin arasında bir barış planının içeriğini hazırlıyordu. Ancak Filistinliler plana şüpheyle yaklaşıyor ve Trump yönetimini yıllardır çatışmaya neden olan temel konularda İsrail’den yana tavır almakla suçluyor.

İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon, “Planın ayrıntılarını bilmiyoruz ancak tamamlandığını biliyoruz. Soru planı ne zaman açıklayacakları. Bildiğimiz kadarıyla 2019’un başında açıklamaktan söz ediyorlar” diye konuştu.

Eylül ayında BM Genel Kurul toplantıları sırasında Başkan Trump, gelecek iki-üç ay içinde barış planın açıklanacağını söylemişti.

Danon barış planının açıklanmasının İsrail seçimlerine denk gelmeyeceğini de belirtti.

İsrail Kasım 2019’da seçime gitmeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar seçimlerin Netanyahu koalisyonunun bu ay meclisteki koltuk sayısının azalması ve yalnızca bir koltukla çoğunlukta kalmasının ardından Mart veya Mayıs gibi ileri bir tarihe atılabileceği görüşünde.

Danon, ABD’nin planı “kabul et ya da masayı terk et” şeklinde mi ya da tüm tarafları bir araya getirerek müzakere masasına oturtacak bir plan olarak mı sunacağının ise net olmadığını kaydetti.

Filistinliler ise Aralık ayında Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in yeni başkenti olarak kabul etmesi ve ABD Büyükelçiliği’ni buraya taşımasının ardından barış planının hazırlanması sürecine dahil olmayı reddetmişti.

