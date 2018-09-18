ABD Ortadoğu ve Güney Asyalı göçmen kotasını düşürecek

WASHINGTON (AA) - ABD'de Başkan Donald Trump'ın yönetiminde 2019'da kabul edilecek mülteci kotası düşürülürken, bu kısıtlamanın özellikle Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Ortadoğu ve Güney Asya'dan başvuru yapacak kişileri etkilemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD'nin 2019 yılı bütçesi kapsamında kabul edeceği mülteci kotasını 30 bine indireceğini açıklamasının ardından, yeni düzenlemeden etkileneceklerin başında Ortadoğu ve Güney Asyalı başvuru sahiplerinin geleceği öngörülüyor.

Politico gazetesinin ABD Kongresinin belgelerine dayandırdığı haberine göre, 2018 yılı için 17 bin 500 olarak açıklanan Ortadoğu ve Güney Asya'dan alınması planlanan göçmen sayısı, Dışişleri Bakanlığının yaptığı yeni düzenleme sonrası 9 bine indirildi.

Habere göre, yeni düzenlemeden etkilenecek diğer bir bölge ise Afrika oldu. Afrika'ya yönelik 2018 yılı için açıklanan 19 bin rakamı, yeni kota sonrasında 11 bine düşürüldü.

Öte yandan Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika için kota düşürülürken, Latin Amerika, Avrupa ve Orta Asya'dan alınacak göçmenlerin sayısının artırılması dikkati çekti.